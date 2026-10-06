Hjertestartere i tog får ekstra opmærksomhed

Tirsdag 6. oktober 2026 kl: 11:04

- Det skal være trygt at rejse med DSB - også hvis der opstår en akut situation undervejs. Et hjertestop er en alvorlig situation, hvor hurtig handling kan gøre en afgørende forskel. Derfor vil vi gøre det tydeligere for vores rejsende, at der findes hjertestartere i alle tog og på mange stationer, siger Niels-Otto Fisker, der er kommunikationschef i DSB, og fortsætter:









- Man skal ikke være bange for at bruge en hjertestarter, for den guider brugeren gennem hele processen.









DSB peger på, at ved hjertestop tæller hvert minut. Derfor er det vigtigt, at de rejsende ved, at DSB’s togpersonale er uddannet i hjertelungeredning og trænet til at håndtere akutte situationer. Personalet kan hjælpe med at skabe overblik, tilkalde hjælp og bruge det udstyr, der er til rådighed. Samtidig kan det være afgørende, at passagererne omkring situationen hjælper, hvis de kan - for eksempel ved at ringe 1-1-2, hente en hjertestarter eller påbegynde hjertelungeredning.









- TrygFonden har i mange år arbejdet for, at der kommer flere døgntilgængelige hjertestartere, at mennesker i Danmark ved, hvor de hænger, og at flere melder sig som frivillige hjerteløbere. Derfor giver det rigtig god mening, at vi samarbejder med DSB om at sætte fokus på, at hjælpen er tæt på, og at hurtig handling er vigtig - også når vi rejser sammen, siger Grethe Thomas, der er projektchef i TrygFonden.









Kampagnen kører på Instagram og Facebook i uge 41-44. I en række videoer fortæller blandt andre DSB-medarbejdere og hjerteløbere om, hvordan man kan hjælpe, og hvorfor de har valgt at blive hjerteløbere.









Man finder hjertestarterne i DSB’s tog ved at følge de grønne piktogrammer, som markerer, hvor de befinder sig. Hjertestarterne er fuldautomatiske og guider brugeren gennem hele processen. Hvis en person er bevidstløs og ikke trækker vejret normalt, skal man straks ringe 112, følge alarmcentralens instruktioner og påbegynde hjertelungeredning.









Hjertestarterne på stationerne er registreret i Hjertestarter-Netværket, og deres placering kan ses i appen TrygFonden Hjertestarter og på hjertestarter.dk. Hjertestartere i DSB’s tog er ikke registreret, da de flytter sig med togene. DSB’s hjertestarterne bliver kontrolleret og vedligeholdt gennem DSB’s serviceaftale med Falck.









På dsb.dk/hjertestarter kan rejsende læse mere og se, hvor hjertestarterne er placeret i DSB’s forskellige togtyper og på stationerne.

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