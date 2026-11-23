Fire-akslet trailer har plads til 83 kubikmeter skrot

Mandag 23. november 2026 kl: 10:50

Om den nye Kel-Berg tiptrailer til skrottransport:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i boks-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Lukket cyklistværn i begge sider

Beslag til kost og skovl i venstre side

Bakkamera med lukkeklap

Rustfri værktøjskasse i venstre side

Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil

Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv tre meter stige

Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter til hjulboltene

Hjulene er monteret med Michelin HLZ EX WORK-dæk

Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende

Kasse-opbygning:

To-delt bagdør i 450 Hardox-stål

Sider i 450 Hardox-stålprofiler

Bund fremstillet i 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet Sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen i hver side

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