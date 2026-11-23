Fire-akslet trailer har plads til 83 kubikmeter skrot
Mandag 23. november 2026 kl: 10:50Af: Redaktionen
Vognmand Jakob Pedersen, der er kendt for på vejene for sine Lundby Flyer-biler, har haft en tre-akset trækker en tur i det østjyske for at hente en ny fire-akslet Kel-Berg tiptrailer bygget til transport af skrot hos Lastas i Hedensted. Den nye skrot-tiptrailer har et rumindhold på 83 kubikmeter og er leveret med automatisk rullepresenning
Om den nye Kel-Berg tiptrailer til skrottransport:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Lukket cyklistværn i begge sider
- Beslag til kost og skovl i venstre side
- Bakkamera med lukkeklap
- Rustfri værktøjskasse i venstre side
- Kel-Berg sikkerhedspakke med tilt-alarm og dumperventil
- Stigebeslag i venstre side over cyklistværn inklusiv tre meter stige
- Blankpolerede Alcoa Dura-Bright alu-fælge inklusiv kromhætter til hjulboltene
- Hjulene er monteret med Michelin HLZ EX WORK-dæk
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og tredie aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- To-delt bagdør i 450 Hardox-stål
- Sider i 450 Hardox-stålprofiler
- Bund fremstillet i 6 mm gennemgående stålplade i speciel slidstærk kvalitet Sidemarkeringslygter monteret i skåle på kassen i hver side
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