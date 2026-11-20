Vognmandsorganisation om permanente modulvogntog:

VOGNMANDSORGANISATION OM PERMANENTE MODULVOGNTOG:

Fredag 20. november 2026 kl: 10:58

Vejdirektoratets anbefaling om at gøre modulvogntogsordningen permanent er et vigtigt skridt for de danske vognmænd, der allerede i flere år har benyttet køretøjerne til at effektivisere deres transporter. Det mener Erik Østergaard, der er administrerende direktør i DTL, som i årevis har efterlyst rammevilkår for modulvogntog på niveau med de nordiske nabolande.









Investeringer og erfaringer taler for en varig løsning

- Både de traditionelle 25,25 meter lange modulvogntog og de længere 34 meter dobbelttrailervogntog kan transportere mere gods pr. tur og dermed reducere behovet for transport på de mest belastede strækninger, siger Erik Østergaard og peger på, at det er særligt vigtigt i en tid med vedvarende chaufførmangel. Samtidig giver det lavere transportomkostninger og mere effektiv logistik for eksportvirksomheder, havne, terminaler og distributionscentre. En permanent ordning vil også understøtte en grønnere godstransport, for med et mindre brændstofforbrug er der mindre CO2 udledning.









- Modulvogntog og dobbelttrailervogntog har været i drift i mange år uden de alvorlige trafiksikkerhedsproblemer, som nogle frygtede ved forsøgenes start. Samtidig er der allerede investeret betydelige private og offentlige midler i blandt andet omkoblingspladser, rastepladser og vejombygninger. En permanent ordning sikrer et bedre afkast af disse investeringer, fremhæver Erik Østergaard.









Svensk model kan bane vej for flere dobbelttrailervogntog

I forbindelse med beslutningsgrundlaget skal der også tages stilling til nye tekniske krav til dobbelttrailervogntog, herunder den såkaldte svenske model med drejbar aksel samt en ny variant kaldet AB-double.









Forslaget forventes at reducere behovet for kostbare tilpasninger af vejnettet, selv om EMS2-vogntog fortsat ikke vil kunne benytte hele det vejnet, der er godkendt til EMS1-vogntog.









- Den svenske model med drejbar aksel kan mindske behovet for omfattende ombygninger af infrastrukturen. Det gør det billigere at give adgang til et større vejnet for både samfundet og erhvervslivet, siger Erik Østergaard.









Bekymring for mere bureaukrati

Enkelte af forslagene i beslutningsgrundlaget giver dog anledning til bekymring hos DTL. Evalueringen omtaler blandt andet politiets ønske om et Intelligent Access Programme (IAP), hvor alle modulvogntog GPS-overvåges.









- Det er rimeligt at spørge, om overvågningen står mål med gevinsten. Samtidig vil ordningen skabe nye administrative byrder og omkostninger til databehandling. Vi må også spørge, om de eksisterende kontrolmuligheder ikke allerede er tilstrækkelige, siger Erik Østergaard.









Han understreger, at en permanent ordning ikke må føre til nye registreringskrav, tilladelsesordninger eller kontrolprocedurer, som udhuler de samfundsøkonomiske gevinster. Samtidig peger han på, at infrastrukturen omkring erhvervsområder, havne og logistikknudepunkter skal følge med udviklingen.









- Erfaringen viser, at det ofte er de sidste kilometer, der afgør, om ordningen bliver en succes, påpeger Erik Østergaard.









DTL deltager 7. december i et dialogmøde hos Vejdirektoratet om blandt andet EMS2-vogntog, permanente modulvogntog, status på ladeparker til tung transport, pulje-/støtteordninger med videre.









her: Interesserede kan læse mere om forslagene til permanente modulvogntog









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