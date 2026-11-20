Tre-akslet trailer har en kasse af stål
Fredag 20. november 2026 kl: 10:16Af: Redaktionen
(Foto: Lastas)
Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS i Kerteminde ud mod Storebælt har fornyligt haft en tre-akslet Volvo FH 500-trækker en tur i Hedensted for at hente en ny tre-akslet Kel-Berg 3 Hardox tiptrailer hos Lastas. Traileren, der kan rumme 28,5 kubikmeter i kassen, har eksempelvis spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne, og en galvaniseret arbejdsplatform monteret på chassiset
Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-trailer:
Chassis-opbygning:
- Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål 690 med stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis
- Cyklistværn i begge sider
- Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion. Første og tredie aksel er med løftefunktion
Kasse-opbygning:
- Tophængt pendelbagsmæk i stål med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Kasse opbukket i plade med kraftig bund 6 mm
- Sider opbygget i 4 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne
- Bakkamera i bagenden
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
Lidt om Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS:
Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS tilbyder transportløsninger i Odense og på Fyn med en omfattende vognpark til entreprenør-kørsel. Vognparken består blandt andet af fire-akslede forvogne med/uden kærre, sættevognstrækkere med tiptrailere i flere størrelser.
Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS udfører også kranarbejde med kraner op til 34 tm med 22,5 meters rækkevidde med pallegaffel, grab eller åg. Vognmandsforretningen i Kerteminde udlejer derudover også containere og køreplader.
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