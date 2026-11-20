Tre-akslet trailer har en kasse af stål

Fredag 20. november 2026 kl: 10:16

Om den nye tre-akslede Kel-Berg tip-trailer:

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål 690 med stærke tværvanger og forstærkninger, som giver et meget stabilt chassis

Cyklistværn i begge sider

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve/sænkefunktion. Første og tredie aksel er med løftefunktion





Kasse-opbygning:

Tophængt pendelbagsmæk i stål med pneumatisk åbne- og lukkesystem

Kasse opbukket i plade med kraftig bund 6 mm

Sider opbygget i 4 mm plade med spidse topprofiler, så der ikke kan ligge sand på kanterne

Bakkamera i bagenden

Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









Lidt om Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS:

Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS tilbyder transportløsninger i Odense og på Fyn med en omfattende vognpark til entreprenør-kørsel. Vognparken består blandt andet af fire-akslede forvogne med/uden kærre, sættevognstrækkere med tiptrailere i flere størrelser.

Harding Poulsen Vognmandsforretning ApS udfører også kranarbejde med kraner op til 34 tm med 22,5 meters rækkevidde med pallegaffel, grab eller åg. Vognmandsforretningen i Kerteminde udlejer derudover også containere og køreplader.





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