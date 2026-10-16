Havneudbygning i Göteborg følger tidsplan

Fredag 16. oktober 2026 kl: 13:21

Siden foråret 2024 har entreprenør-koncernen NCC gennemført omfattende forstærkningsarbejder langs de vestlige 700 meter af den sydlige kaj i Skandiahavnen. Kajforstærkningen er en central del af projekt Skandiaporten og en forudsætning for at kunne uddybe området tættest på kajen og ved årsskiftet 2028/2029 modtage større og mere dybgående containerskibe.









Tirsdag i denne uge begyndte Boskalis Sweden AB de sprængnings- og mudringsarbejder, som Göteborgs Hamn er ansvarlig for. Arbejderne omfatter de nærmeste 50 meter ud i vandet langs de vestlige 700 meter af den sydlige kaj.









Godt 200.000 kubikmeter løse muddermasser og omkring 30.000 kubikmeter bjerg skal fjernes. Området tættest på kajen dimensioneres til at kunne modtage skibe med en maksimal dybgang på 17,5 meter. Arbejderne forventes at være færdige i marts 2027.









Parallelt herfor gennemfører Sjöfartsverket udbuddet af de betydeligt mere omfattende sprængnings- og mudringsarbejder i farvandet og vendebassinet samt tilpasninger af farvandsafmærkningen.









Sjöfartsverket planlægger at kunne skrive kontrakt med entreprenør for denne del af projektet i begyndelsen af 2027.









Projekt Skandiaporten dimensioneres til containerskibe på op til 430 meter i længden, 65 meter i bredden og med en større dybgang. Det er 30 meter længere, 5 meter bredere op til 4 meter større dybgang end de skibe, der i dag anløber containerterminalen.









Arbejderne i farvandet og vendebasinet er planlagt til at starte i august næste år. Den fælles ambition for Göteborgs Hamn og Sjöfartsverket er, at den nye havn og kaj skal kunne tages i drift før udgangen af 2028.

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