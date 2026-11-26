Rederi måtte udskyde rampe-arbejde - forsøger igen i næste uge

Torsdag 26. november 2026 kl: 09:41

Nattens udskiftning af cylindre på landrampen på Fanø gik ikke som planlagt. Under udskiftningen opstod der tvivl om, hvorvidt de nye cylindre kunne tilpasses korrekt til rampens hydraulik.









Af driftssikkerhedsmæssige årsager blev det derfor besluttet at afbryde og udskyde arbejdet, indtil der er foretaget en modifikation af de nye cylindre.









Den nye plan er som følger:

Tirsdag 1. december er sidste afgang fra Esbjerg klokken 22:50





Følgende ture aflyses:

Klokken 23:10 og 23:50 fra Nordby 1. december

Klokken 23:30 fra Esbjerg 1. december

Klokken 00:15 fra Esbjerg 2. december

00:30 fra Nordby 2. december

Første afgang efter aflysningerne bliver onsdag 2. december klokken 04:50 fra Esbjerg

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