Rederi måtte udskyde rampe-arbejde - forsøger igen i næste uge
Torsdag 26. november 2026 kl: 09:41Af: Redaktionen
Natten til onsdag måtte Molslinjen erkende, at et arbejde med at skifte løftecylindre på færge-rampen i Nordby på Fanø ikke kunne gennemføres som planlagt og derfor måtte udskydes. Planen er nu at skifte dem i starten af december
Nattens udskiftning af cylindre på landrampen på Fanø gik ikke som planlagt. Under udskiftningen opstod der tvivl om, hvorvidt de nye cylindre kunne tilpasses korrekt til rampens hydraulik.
Af driftssikkerhedsmæssige årsager blev det derfor besluttet at afbryde og udskyde arbejdet, indtil der er foretaget en modifikation af de nye cylindre.
Den nye plan er som følger:
- Tirsdag 1. december er sidste afgang fra Esbjerg klokken 22:50
Følgende ture aflyses:
- Klokken 23:10 og 23:50 fra Nordby 1. december
- Klokken 23:30 fra Esbjerg 1. december
- Klokken 00:15 fra Esbjerg 2. december
- 00:30 fra Nordby 2. december
Første afgang efter aflysningerne bliver onsdag 2. december klokken 04:50 fra Esbjerg
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