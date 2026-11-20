REDERIORGANISATION OM REGLER FOR OFFSHORE-SKIBE:
EU’s klimaregulering vil ramme Europas offshore-rederier med unødigt bureaukrati og skæv konkurrence. Det mener rederiorganisationen Danske Rederier, som sammen med europæiske rederiforeninger opfordrer EU til at rette op på reglerne, før offshore-branchen omfattes af kvotebetaling i 2027
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- EU's klimaregler skal passe til virkelighedens offshore
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EU's klimaregler skal passe til virkelighedens offshore
Fredag 20. november 2026 kl: 12:01Af: Redaktionen
EU’s klimaregulering vil ramme Europas offshore-rederier med unødigt bureaukrati og skæv konkurrence. Det mener rederiorganisationen Danske Rederier, som sammen med europæiske rederiforeninger opfordrer EU til at rette op på reglerne, før offshore-branchen omfattes af kvotebetaling i 2027
Sådan lyder budskabet fra de europæiske rederiforeninger, herunder Danske Rederier.
Baggrunden for opfordringen er, at at offshore-skibe over 5.000 bruttoton fra næste år bliver omfattet af EU's kvotehandelssystem (EU ETS), selvom det underliggende system til overvågning og rapportering af udledninger (MRV) endnu ikke er tilpasset skibenes aktiviteter.
- Vi støtter fuldt ud, at skibsfarten skal betale for sine udledninger. Reglerne afspejler bare ikke virkeligheden, som de står nu, siger Nina Porst, der er direktør i bæredygtige skibe og kompetencer i Danske Rederier.
Hun peger på, at det ikke giver mening at måle og rapportere som et fragtskib, der sejler mellem havne, når offshore-skib i ugevis arbejder på samme havvindprojekt.
- Vi har brug for klare, aktivitetsbaserede regler, der sikrer retvisende CO2-data uden unødigt dobbeltarbejde og administrative byrder, påpeger Nina Porst.
Offshore-skibe er en del af den europæiske omstilling til mere grøn energiforsyning. De bruges til at installere havvindmøller, vedligeholde kritisk infrastruktur på havbunden og bidrager til Europas energisikkerhed.
I den sammenhæng fremhæver man hos Danske Rederier, at EU's klimaregler er udviklet til traditionel skibsfart med gods og passagerer og tager ikke tilstrækkeligt højde for offshore-fartøjernes specialiserede operationer til havs.
- Det er hverken rimeligt eller godt for Europas konkurrenceevne, hvis den samme offshore-opgave bliver dyrere, blot fordi skibet opererer fra en EU-havn. Det risikerer at flytte aktivitet ud af Europa uden nogen klimagevinst. EU taler selv om enklere, lettere og hurtigere EU-regulering som nøglen til Europas konkurrenceevne. Nu skal principperne omsættes til regler, der fungerer i praksis, siger Nina Porst.
De europæiske rederiforeninger peger på tre nødvendige ændringer i den igangværende revision af EU ETS og MRV-reglerne.
- Lovgivningen bør sikre lige konkurrencevilkår, så identiske offshoreoperationer ikke pålægges forskellige CO2-omkostninger afhængigt af, hvilken havn skibet opererer fra. Ellers risikerer EU at flytte arbejdspladser og aktivitet ud af Europa uden at reducere de samlede udledninger
- Rapporteringen skal forenkles, så MRV-reglerne bygger på offshorefartøjernes faktiske aktiviteter frem for traditionelle mål for gods og havnerejser. Et aktivitetsbaseret system med klare definitioner skal sikre mere retvisende data og færre unødige rapporteringskrav
- Tidsplanen tilpasses, så kvotebetalingen først træder i kraft, når et tilpasset rapporteringssystem er indarbejdet og afprøvet. Det forventes først at være operationelt i 2029, hvilket er to år efter den planlagte indførelse af kvotebetaling for offshoreskibe
Det sidste - først at implementere et rapporteringssystem, og dernæst et nyt to år efter - vil være unødigt bøvl og baks, lyder det fra Danske Rederier.
Lidt om Danmark som offshore-nation:
- Danmark er ifølge en opgørelse fra Søfartsstyrelsen på baggrund af data fra 2024 verdens næststørste flagstat målt på antallet af vindmølleinstallationsfartøjer
- Danske offshore-rederier arbejder blandt andet med installation og vedligeholdelse af havvindmøller, kabellægning, mandskabstransport og service af kritisk infrastruktur til havs
- Siden ændringerne af DIS-ordningen og tonnageskatten i 2018 er en række store installationsskibe og kabellæggere blevet registreret under dansk flag
- Offshore er en dansk maritim styrkeposition med betydning for den grønne omstilling, energiforsyningen og Europas maritime kompetencer
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- EU's klimaregler skal passe til virkelighedens offshore
- Nyt dansk forslag skal skabe fælles målemetode for skibes klimaaftryk
- Vægttab afgjorde kampen om batterier til elektriske hurtigfærger
- Flere skibe sejler rundt om Skagen under russisk flag
- Færger fragtede flere lanemeter gods i oktober
- Havn på ø i Storstrømmen skal udvides - miljøkonsekvensrapport er sendt i høring
- Rederikoncern forbedrede sit resultat i tredie kvartal
- Virksomhed i Esbjerg skal levere syv hurtiggående patruljebåde til den græske kystvagt
- Besætningerne på to færger fik uanmeldt besøg - og et alt var i orden
- Lodsselskab har hentet sin nye driftsdirektør hos Søværnet
- Svensk rederi fik dansk rejsepris
- Ny lov skal samle og styrke beredskabet for trafikken på tværs af landet
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