EU's klimaregler skal passe til virkelighedens offshore

REDERIORGANISATION OM REGLER FOR OFFSHORE-SKIBE:

Fredag 20. november 2026 kl: 12:01

Sådan lyder budskabet fra de europæiske re­de­ri­for­e­nin­ger, herunder Danske Rederier.









Baggrunden for opfordringen er, at at offshore-skibe over 5.000 bruttoton fra næste år bliver omfattet af EU's kvo­te­han­dels­sy­stem (EU ETS), selvom det underliggende system til overvågning og rapportering af udledninger (MRV) endnu ikke er tilpasset skibenes aktiviteter.









- Vi støtter fuldt ud, at skibsfarten skal betale for sine udledninger. Reglerne afspejler bare ikke virkeligheden, som de står nu, siger Nina Porst, der er direktør i bæredygtige skibe og kompetencer i Danske Rederier.









Hun peger på, at det ikke giver mening at måle og rapportere som et fragtskib, der sejler mellem havne, når offshore-skib i ugevis arbejder på samme havvindprojekt.









- Vi har brug for klare, ak­ti­vi­tets­ba­se­re­de regler, der sikrer retvisende CO2-data uden unødigt dobbeltarbejde og administrative byrder, påpeger Nina Porst.





Offshore-skibe er en del af den europæiske omstilling til mere grøn energiforsyning. De bruges til at installere havvindmøller, vedligeholde kritisk infrastruktur på havbunden og bidrager til Europas ener­gi­sik­ker­hed.









I den sammenhæng fremhæver man hos Danske Rederier, at EU's klimaregler er udviklet til traditionel skibsfart med gods og passagerer og tager ikke tilstrækkeligt højde for offshore-fartøjernes specialiserede operationer til havs.









- Det er hverken rimeligt eller godt for Europas kon­kur­ren­ce­ev­ne, hvis den samme offshore-opgave bliver dyrere, blot fordi skibet opererer fra en EU-havn. Det risikerer at flytte aktivitet ud af Europa uden nogen klimagevinst. EU taler selv om enklere, lettere og hurtigere EU-regulering som nøglen til Europas kon­kur­ren­ce­ev­ne. Nu skal principperne omsættes til regler, der fungerer i praksis, siger Nina Porst.









De europæiske re­de­ri­for­e­nin­ger peger på tre nødvendige ændringer i den igangværende revision af EU ETS og MRV-reglerne.

Lovgivningen bør sikre lige kon­kur­ren­ce­vil­kår, så identiske of­fshore­o­pe­ra­tio­ner ikke pålægges forskellige CO2-omkostninger afhængigt af, hvilken havn skibet opererer fra. Ellers risikerer EU at flytte arbejdspladser og aktivitet ud af Europa uden at reducere de samlede udledninger

Rapporteringen skal forenkles, så MRV-reglerne bygger på of­fshore­far­tø­jer­nes faktiske aktiviteter frem for traditionelle mål for gods og havnerejser. Et ak­ti­vi­tets­ba­se­ret system med klare definitioner skal sikre mere retvisende data og færre unødige rap­por­te­rings­krav

Tidsplanen tilpasses, så kvo­te­be­ta­lin­gen først træder i kraft, når et tilpasset rap­por­te­rings­sy­stem er indarbejdet og afprøvet. Det forventes først at være operationelt i 2029, hvilket er to år efter den planlagte indførelse af kvotebetaling for offshoreskibe





Det sidste - først at implementere et rap­por­te­rings­sy­stem, og dernæst et nyt to år efter - vil være unødigt bøvl og baks, lyder det fra Danske Rederier.









Lidt om Danmark som offshore-nation:

Danmark er ifølge en opgørelse fra Sø­fart­s­sty­rel­sen på baggrund af data fra 2024 verdens næststørste flagstat målt på antallet af vind­møl­le­in­stal­la­tions­far­tø­jer

Danske offshore-rederier arbejder blandt andet med installation og ved­li­ge­hol­del­se af havvindmøller, kabellægning, mand­sk­ab­strans­port og service af kritisk infrastruktur til havs

Siden ændringerne af DIS-ordningen og tonnageskatten i 2018 er en række store in­stal­la­tions­ski­be og kabellæggere blevet registreret under dansk flag

Offshore er en dansk maritim styrkeposition med betydning for den grønne omstilling, ener­gi­for­sy­nin­gen og Europas maritime kompetencer





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