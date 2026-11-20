Forsøg med modulvogntog og dobbelttrailervogntog kan være på vej til at blive permanente
Fredag 20. november 2026 kl: 10:46Af: Jesper Christensen
Vejdirektoratet er i gang med at forberede et beslutningsgrundlag for en politisk beslutning om, at forsøgene med modulvogntog og dobbelttrailervogntog gøres permanente. Det første forsøg med modulvogntog i Danmark startede 24. november for 18 år siden
Modulvogntogsforsøget fra 2008 varede i første omgang i tre år, hvor efter det er blevet forlænget flere gange - senest frem til 2030. Mandag 1. januar 2024 startede endnu et forsøg med lange vogntog. Denne gang med dobbelttrailere.
De første modulvogntog benævnes som EMS1 (European Modular System 1) og er vogntog på op til 25,25 meter.
For EMS2-vogntog, der er ekstra lange vogntog, som består af en trækker og to lastbiltrailere koblet sammen med en dolly, vil der samtidig med beslutningsgrundlaget blive taget stilling til nye/supplerende køretøjstekniske krav til køretøjerne, herunder den såkaldt svenske model med drejbar aksel og en ny variant benævnt AB-double, der forrest har en trækker koblet for en linktrailer, som sårer koblet for en lastbiltrailer.
Det vil muliggøre reducerede omkostninger til de nødvendige ombygninger af vejnettet, men det vil ifølge Vejdirektoratet ikke blive muligt for EMS2-vogntog at benytte hele det godkendte vejnet til EMS1.
Vejdirektoratet har udarbejdet to mindre evalueringsrapporter for forsøget med henholdsvis EMS1-vogntog og EMS2-vogntog.
Rapporterne kan findes på følgende sider under evalueringer:
EMS1 - klik her:
EMS2 - klik her:
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