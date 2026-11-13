Flere skibe sejler rundt om Skagen under russisk flag

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Fredag 13. november 2026 kl: 23:00

Når fragtskibe forlader russiske havne i Østersøen, er der kun én rute ud på verdenshavene, og det er igennem Øresund eller Storebælt, op gennem Kattegat og forbi Skagen. Fra januar til september i år har der været 376 passager af fragtskibe under russisk flag, hvor der hele sidste år samlet set tale om 296 passager af russisk-flagede fragtskibe.









Nye analyser fra Danske Rederier peger på, at flere og flere af de skibe, der sejler russisk sank­tions­belagt olie ud via indre danske farvande, nu sejler under russisk flag.









- Man kan sige, at skyggeflåden er trådt frem i lyset. Tidligere har fartøjerne på EU’s liste over sanktionerede fartøjer i højere grad sejlet under falsk flag, ukendt flagstatus eller under flag fra lande i blandt andet Afrika. Nu ser vi en langt større andel tone rent flag - nemlig det russiske, siger Jacob K. Clasen, der er vi­ce­ad­mi­ni­stre­ren­de direktør i Danske Rederier.









Ifølge Danske Rederier er det vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er tale om, at antallet af skibe lastet med sank­tions­belagt russisk olie er steget. Det er skibenes flagstatus, der har ændret sig.









Ud af de 642 fartøjer, der optræder på EU’s sanktionsliste, sejler 46 procent i dag under russisk flag. Sidste år i september det 18 procent.









- Vi ser denne kraftige stigning i fartøjer under russisk flag som et udtryk for, at en større del af de skibe, der sejler med sank­tions­belagt russisk olie, nu rent faktisk også sejler under russisk flag. Det tyder på, at presset på de flagstater, som normalt har huset skyg­ge­flå­de­sejlad­ser, er blevet så stort, så skibene i højere grad ser sig nødsaget til at sejle på russisk flag, siger Jacob K. Clasen.





Hos Danske Rederier er man bekymrede over, at de mange flagskift væk fra tvivlsomme flagstater og ”hjem” til russisk flag, faktisk kan gøre indsatsen mod den russiske skyggeflåde vanskeligere.









Sø­fart­smyn­dig­he­der i Europa bruger blandt andet mistanke om manglende nationalitet på skibene (falsk flag eller manglende flag) som argument for at borde et skib for at undersøge dets status. Den mulighed kan man ikke bruge alene med den begrundelse, at skibet nu sejler under russisk flag.









- Danmark ligger ved en vigtig sejlrute for Ruslands olieeksport. Derfor har vi en særlig interesse i, at skibene sejler forsvarligt og har forsikringer, som reelt kan dække, hvis der sker en ulykke. Et russisk flag er i sig selv ingen garanti for nogen af delene, påpeger Jacob K. Clasen.









Danske Rederier fremhæver, at udviklingen understreger behovet for tæt overvågning, et stærkt internationalt samarbejde og et dansk maritimt miljøberedskab, der er tilpasset den øgede risiko.









her: Interesserede kan læse Danske Rederier's analyse "Russisk flag dominerer nu på EU’s liste over sanktionerede fartøjer"





her: Interesserede kan læse Danske Rederier's analyse "Flere russiskflagede fragtskibe sejler gennem danske farvande"









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