REDERIORGANISATION:
Antallet af russiskflagede fragtskibe, der passerer Skagen, er ifølge rederiorganisationen Danske Rederier steget markant den seneste tid. I september blev der registreret 75 gennemsejlinger af fragtskibe under russisk flag. Fra januar til september i år har der været 376 passager af fragtskibe under russisk flag, hvor der hele sidste år samlet set tale om 296 passager af russisk-flagede fragtskibe
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Flere skibe sejler rundt om Skagen under russisk flag
Fredag 13. november 2026 kl: 23:00Af: Redaktionen
Antallet af russiskflagede fragtskibe, der passerer Skagen, er ifølge rederiorganisationen Danske Rederier steget markant den seneste tid. I september blev der registreret 75 gennemsejlinger af fragtskibe under russisk flag. Fra januar til september i år har der været 376 passager af fragtskibe under russisk flag, hvor der hele sidste år samlet set tale om 296 passager af russisk-flagede fragtskibe
Når fragtskibe forlader russiske havne i Østersøen, er der kun én rute ud på verdenshavene, og det er igennem Øresund eller Storebælt, op gennem Kattegat og forbi Skagen. Fra januar til september i år har der været 376 passager af fragtskibe under russisk flag, hvor der hele sidste år samlet set tale om 296 passager af russisk-flagede fragtskibe.
Nye analyser fra Danske Rederier peger på, at flere og flere af de skibe, der sejler russisk sanktionsbelagt olie ud via indre danske farvande, nu sejler under russisk flag.
- Man kan sige, at skyggeflåden er trådt frem i lyset. Tidligere har fartøjerne på EU’s liste over sanktionerede fartøjer i højere grad sejlet under falsk flag, ukendt flagstatus eller under flag fra lande i blandt andet Afrika. Nu ser vi en langt større andel tone rent flag - nemlig det russiske, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.
Ifølge Danske Rederier er det vigtigt at understrege, at der ikke nødvendigvis er tale om, at antallet af skibe lastet med sanktionsbelagt russisk olie er steget. Det er skibenes flagstatus, der har ændret sig.
Ud af de 642 fartøjer, der optræder på EU’s sanktionsliste, sejler 46 procent i dag under russisk flag. Sidste år i september det 18 procent.
- Vi ser denne kraftige stigning i fartøjer under russisk flag som et udtryk for, at en større del af de skibe, der sejler med sanktionsbelagt russisk olie, nu rent faktisk også sejler under russisk flag. Det tyder på, at presset på de flagstater, som normalt har huset skyggeflådesejladser, er blevet så stort, så skibene i højere grad ser sig nødsaget til at sejle på russisk flag, siger Jacob K. Clasen.
Hos Danske Rederier er man bekymrede over, at de mange flagskift væk fra tvivlsomme flagstater og ”hjem” til russisk flag, faktisk kan gøre indsatsen mod den russiske skyggeflåde vanskeligere.
Søfartsmyndigheder i Europa bruger blandt andet mistanke om manglende nationalitet på skibene (falsk flag eller manglende flag) som argument for at borde et skib for at undersøge dets status. Den mulighed kan man ikke bruge alene med den begrundelse, at skibet nu sejler under russisk flag.
- Danmark ligger ved en vigtig sejlrute for Ruslands olieeksport. Derfor har vi en særlig interesse i, at skibene sejler forsvarligt og har forsikringer, som reelt kan dække, hvis der sker en ulykke. Et russisk flag er i sig selv ingen garanti for nogen af delene, påpeger Jacob K. Clasen.
Danske Rederier fremhæver, at udviklingen understreger behovet for tæt overvågning, et stærkt internationalt samarbejde og et dansk maritimt miljøberedskab, der er tilpasset den øgede risiko.
Interesserede kan læse Danske Rederier's analyse "Russisk flag dominerer nu på EU’s liste over sanktionerede fartøjer" her:
Interesserede kan læse Danske Rederier's analyse "Flere russiskflagede fragtskibe sejler gennem danske farvande" her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Flere skibe sejler rundt om Skagen under russisk flag
- Færger fragtede flere lanemeter gods i oktober
- Havn på ø i Storstrømmen skal udvides - miljøkonsekvensrapport er sendt i høring
- Rederikoncern forbedrede sit resultat i tredie kvartal
- Virksomhed i Esbjerg skal levere syv hurtiggående patruljebåde til den græske kystvagt
- Besætningerne på to færger fik uanmeldt besøg - og et alt var i orden
- Lodsselskab har hentet sin nye driftsdirektør hos Søværnet
- Svensk rederi fik dansk rejsepris
- Ny lov skal samle og styrke beredskabet for trafikken på tværs af landet
- Containerskib under færøsk flag var det første til at få landstrøm i Aarhus
- Ny containerrute kan styrke forbindelsen mellem Belgien og Danmark
- Gamle færgehavne skal igen kunne modtage færger
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