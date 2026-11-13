Svensk-dansk postkoncern øgede sin omsætning

Fredag 13. november 2026 kl: 20:18

PostNord's driftsresultat, EBIT, 237 millioner svenske kroner i årets tredje kvartal mod 106 millioner svenske kroner i det tilsvarende kvartal sidste år. PostNord opgiver p åren baggrund overskudsgraden til 2,7 procent. Det justerede driftsresultat for kvartavet udgjorde 330 millioner svenske kroner, hvilket svarer til en justeret overskudsgrad på 3,7 procent.









Ser man på årets tre første kvartaler januar - september nåede PostNord en nettoomsætningen på 26.964 millioner svenske kroner mod 26.321 millioner svenske kroner i det tilsvarende kvartal sidste år, hvilket var en stigning på 1 procent opgjort i fast valuta for sammenlignelige enheder.









Pakkemængderne er steget med 9, mens brevmængderne er faldt med 18 procent.









Driftsresultatet (EBIT) for årets første tre kvartaler var på 563 millioner svenske kroner, hvilket svarer til en overskudsgrad på 2,1 procent. Det justerede driftsresultat (justeret EBIT) udgjorde 706 millioner svenske kroner, hvilket svarer til en justeret overskudsgrad på 2,6 procent.









PostNords ledelse peger på, at resultatet er blev drevet frem af en stærk udvikling i Sverige, hvor pakkeforretningen er fortsat med at udvikle sig positivt, mens brevforretningen blev påvirket positivt af valget i Sverige. Samtidigt påvirkede den igangværende omstilling i Danmark resultatet negativt. Størstedelen af PostNord's øvrige aktiviteter forbedrede resultaterne i tredie kvartal i år.









Tilpasningen af den svenske brevforretning fortsætter

Samtidigt med at pakkeforretningen vokser, fortsætter den strukturelle nedgang i brevmængderne i Sverige. For at kunne tilbyde en tilgængelig og selvfinansieret posttjeneste i hele landet skal den svenske brevforretning løbende tilpasses til nutidens mængder og til, hvordan posttjenesten reelt anvendes. Den ændrede postforordning i Sverige giver PostNord bedre forudsætninger for at gennemføre tilpasningen. I løbet af kvartalet har postkoncernen fortsat forberedelserne til en fremtidig overgang til to faste omdelingsdage. Som en del af arbejdet bliver der gennemført pilotprojekter for at kvalitetssikre den nye model, for at afprøve arbejdsmetoder og for at indsamle erfaringer forud for en bredere implementering.









- PostNord fortsætter transformationen for at styrke konkurrenceevnen. Vi tilpasser brevforretningen til strukturelt lavere mængder, omstiller forretningen i Danmark til en ren pakkeforretning og udvikler pakke- og logistikforretningen på et marked, der er præget af hård konkurrence og prispres, og hvor kundernes krav konstant udvikler sig. Tredje kvartal viser, at vores transformation fortsætter med at give resultater, og at vi bevæger os i den rigtige retning, lyder det fra PostNord i forbindelse med præsentationen af rapporten for årets tredie kvartal.





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