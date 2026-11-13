Polsk lastbil fik kørselsforbud på Bornholm

Fredag 13. november 2026 kl: 10:08

En polsk lastbil fik et kørselsforbud, da dækket på lastbilens højre forhjul var delvist nedslidt og havde en lang flænge. Føreren af lastbilen, som også var fra udlandet, blev sigtet og fik udstedt en straksbøde på 5.000 kroner.









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