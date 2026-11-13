Polsk lastbil fik kørselsforbud på Bornholm
Fredag 13. november 2026 kl: 10:08Af: Jesper Christensen
Bornholms Politi foretog torsdag aften en kontrol af tunge køretøjer ved færgen fra Ystad. Her blev otte køretøjer kontrolleret
En polsk lastbil fik et kørselsforbud, da dækket på lastbilens højre forhjul var delvist nedslidt og havde en lang flænge. Føreren af lastbilen, som også var fra udlandet, blev sigtet og fik udstedt en straksbøde på 5.000 kroner.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Polsk lastbil fik kørselsforbud på Bornholm
- Bestanden er vokset med 1,37 procent
- Færger fragtede flere lanemeter gods i oktober
- Rederikoncern forbedrede sit resultat i tredie kvartal
- Sønderborg-virksomhed betaler tre millioner kroner i bøde for at overtræde regler om fusionkontrol
- Vejprinter lægger symboler på vejene
- Alvorlig arbejdsrelateret stress slår rekord
- Lastbilsælger takker af efter 50 år
- Renovationsfirma nåede 100 elektriske skraldebiler for en god måned siden
- Vognmandsorganisation advarer mod ny forhastet udrulning af vejafgift
- Lovforslag vil åbne for sovepladser i mindre lastbiler
- Lastbiler fra 3,5 til 12 tons skal også betale kilometerbaseret vejafgift
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!