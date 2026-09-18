Transportvirksomhed i Odense er vokset ud af sine rammer

Fredag 18. september 2026 kl: 10:59

Martin Danielsen, administrerende direktør i SDL. (Foto: SDL)

Af: Redaktionen SDL's nye domicil i det sydlige Odense. (Foto: SDL)

De større lokaler skal gøre det muligt for den Odense-baserede logistikvirksomhed at følge sine vækststrategier.









- Vores succes betyder, at vi er vokset ud af vores nuværende lokaler. Vi mangler ganske enkelt plads for at kunne fortsætte den vækstrejse, som vi har været på de seneste år. Derfor er det også fantastisk, at vi nu har fundet sted, hvor vi sammen med vores kunder kan fortsætte vores udvikling, siger Martin Danielsen, der er administrerende direktør i SDL.









Virksomheden leverede i sidste regnskabsår et overskud på 9,1 millioner kroner efter skat, og to måneder inden afslutningen på nuværende regnskabsperiode er SDL på vej mod et endnu bedre resultat.









- Vi havde et fantastisk år sidste år, hvor vores bundlinje voksede med næsten 50 procent. Og lige nu ser det ud til, at vi faktisk kan holde den kadence, selv om vi havde en udfordrende vinter. Vi ligger i hvert fald en smule foran på både top og bund, hvilket efter sidste års rekordregnskab vil være meget, meget tilfredsstillende, siger Martin Danielsen.









Fortsatte vækstambitioner

SDL blev etableret i 2013, da virksomhederne Peter Danielsen Transport og stykgodsafdelingen fra Poul Schou fusionerede og blev til SDL. Efter at have brugt nogle år på at etablere sig har virksomheden specielt siden indgangen til 2020'erne præsenteret det ene rekordregnskab efter det andet.









Ifølge virksomheden selv er forklaringen er et anderledes servicekoncept.









- Vi har fokuseret på et servicekoncept, der blandt andet bygger på kvalitet, ansvarlighed og ordentlighed, ligesom vi har investeret i både digitalisering, cybersikkerhed og grøn omstilling. Det er med til, at vores kunder - også de mindre - oplever, at vi er meget tæt på dem og ægte brænder for at yde god service. Det kan lyde banalt, men vi har fundet en fantastisk formel, som kunderne sætter stor pris på, siger Martin Danielsen og fremhæver, at SDL har lagt en markant vækststrategi for de kommende år.









- Efter sidste års fantastiske vækst har dette regnskabsår handlet om at holde niveauet, men derefter bliver der skruet markant op for ambitionerne igen. Vi har en vækststrategi på plus 15 procent for 2027 og 2028, men det kræver mere plads, og derfor er de nye, større lokaler helt afgørende. Siger Martin Danielsen.









Udlejning af haller skal skabe tættere samarbejder

En del af væksten skal opnås gennem endnu tættere samarbejder med nøglekunder. I første omgang kommer SDL til at fylde halvdelen af det 8.000 kvadratmeter store domicil på Handelsvej i den sydlige del af Odense, og derfor er virksomheden på udkig efter partnere, så kapaciteten kan udnyttes bedre.









- De nye lokaler giver os både mere terminalplads, mere plads til alle vores lastbiler og trailere, og så får vi løst vores kroniske mangel på rampeplads. Vi har fundet lokaler, der også på sigt kan honorere vores vækstplaner, men samtidig er vi på udkig efter virksomheder, der kan leje de to haller, som vi ikke selv i første omgang kommer til at bruge. Gerne eksisterende kunder eller samarbejdspartnere, som vi kan udvikle samarbejdet med. Det kunne være virksomheder med fabrikker i Europa og et behov for at skulle distribuere i hele Danmark, eller virksomheder, der har brug for et eksternt lager, hvorfra de kan sende gods eller paller ud, siger Martin Danielsen.









Lidt om SDL:

SDL er certificeret til at transportere farligt gods og hører til blandt Danmarks største logistikvirksomhed, når det gælder stykgods.

SDL er medejer af Dansk Distribution, der har 14 lokale terminaler rundt i Danmark og en terminal i Flensborg og råder over godt 800 biler





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