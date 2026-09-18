57 bilister blev taget i at bryde færdselsloven - tre overhalede via nødsporet

POLITIET SATTE FOKUS PÅ TRAFIKKEN OMKRING AALBORG:

Fredag 18. september 2026 kl: 10:14

Fokus for indsatsen var blandt andet på bilister, der undlader at holde til højre på motorvejen eller køre for tæt på den forankørende. I alt deltog 11 videokøretøjer i indsatsen, og politiet registrerede 73 forseelser fordelt på 57 personer.









- Det er nogle trælse tal, vi står med efter indsatsen. Vi har især haft fokus på nogle af de forhold, som kan have stor betydning for trafiksikkerheden, og her ser vi desværre flere alvorlige overtrædelser, siger politikommissær Hjalte Reines, der er leder af Operativ Færdsel ved Nordjyllands Politi.









Blandt de registrerede forseelser var:

Tre bilister i personbiler overhalede via nødsporet på motorvejen

Otte bilister i personbiler undlod at holde til højre

14 bilister kørte med for kort afstand til den forankørende. Ti af sagerne medførte klip i kørekortet, mens fire medførte betinget frakendelse

12 personer benyttede håndholdt mobiltelefon under kørslen





- Når man kører for tæt på den forankørende eller bruger sin håndholdte telefon, reducerer man sin mulighed for at reagere, hvis noget pludselig sker - og det kan der hurtigt gøre på en motorvej. Og når vi samtidig ser bilister, der bruger nødsporet til overhaling, så er det nogle farlige tendenser, siger politikommissæren.









Ud over de potentielt farlige situationer standsede politiet også en bilist i en sportsvogn med påsatte prøveplader. Omstændighederne gjorde, at der blev oprettet en afgiftssag i forbindelse med kørslen. På indfaldsvejene omkring motorvejsnettet blev der desuden registreret flere forhold med knallerter. En mandlig fører af en lille knallert blev testet og viste sig at være påvirket af cannabis. Knallerten kunne samtidig køre hurtigere end tilladt, og manden blev desuden fundet i besiddelse af en mindre pose med kokain. I en anden sag blev en ung mand standset på en ulovlig knallert, som kunne køre omkring 100 km/t. Der var desuden ikke tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring.









- Vi ved godt, at langt de fleste trafikanter kører ordentligt, men de her sager viser, at der fortsat er behov for at være synlige og lave målrettede kontroller. Det handler ikke om at genere folk, der passer deres kørsel, men om at reagere på den adfærd, der kan bringe både føreren selv og andre trafikanter i fare, siger Hjalte Reines.









Nordjyllands Politi peger på, at politiet også fremover vil have fokus på trafiksikkerheden på motorvejene og på de forhold, der kan være med til at skabe farlige situationer i trafikken.

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