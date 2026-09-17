Batterielektrisk trækker fra Kina får fem sikkerhedsstjerner

Torsdag 17. september 2026 kl: 13:54

Af: Jesper Christensen Kinesiske BYD's to-akslede trækker ETT 44 har fået fem stjerner i en Euro NCAP-test. (Foto: Euro NCAP)

Samtidig får BYD ETT 44 Euro NCAP's mærke for at være CitySafe. I sin konklusion, hvor Euro NCAP giver BYD ETT 44 fem stjerner, peger sikkerhedsorganisationen på fler punkter, hvor BYD ligger lidt tilbage i forhold til førende europæiske lastbilproducenter.









BYD ETT 44 er den første batteri-elektriske lastbil til fjerntransport, som Euro NCAP ind til videre har testet. Euro NCAP peger på, at BYD ETT 44 giver flådeoperatører et sammenligningsgrundlag for sikkerhed i elektriske lastbiler og viser, at overgangen fra diesel til elektrisk ikke behøver at gå ud over sikkerheden for hverken chauffør eller øvrige trafikanter.









Euro NCAP seneste sikkerhedsvurdering, der blev præsenteret på transportmessen IAA Transportation i Hannover i denne uger, om fattede også trækkere og forvogne til fjerntransport fra Mercedes-Benz og Scania, der lige som BYD's ETT 44 opnåede fem stjerner og fik CitySafe-mærkatet.









Som den første tunge elektriske langtransport-lastbil, der er blevet vurderet under Euro NCAPs sikkerhedssetup for lastbiler, viser ETT 44, hvordan den nye markedsaktør prioriterer sikkerhed lige så højt som ydelsen fra nye elektriske drivlinjer. Den testede to-akslede BYD-trækker opnåede 89 procent i "Sikker kørsel" på baggrund af et ifølge Euro NCAP fremragende direkte udsyn takket være en lav kabinehøjde, lavere vinduer i dørene og kamera-spejle med kameraovervågningssystem (CMS).









Euro NCAP's test afslørede også områder, hvor der er plads til forbedring af BYD's aktive sikkerhedsfunktioner. Med en score på 73 procent i "Undgåelse af kollision" lå ydelsen lidt bagud i forhold til de førende konkurrenter, når det gælder frontale kollisioner mellem køretøjer og afværge af vognbaneskift, hvilket indikerer, at flere førerassistentsystemer kræver yderligere finpudsning.









Euro NCAP-vurdering - september 2026 Model Kategori Sikkerhed under kørsel Kollision-sikkerhed Sikkerhed efter ulykke Vurdering Citysafe Fjerntransport

BYD ETT 44 (electrisk) 4x2 trækker 89 % 73 % 80 % ***** X Mercedes-Benz Actros F 4x2 trækker 79 % 82 % 80 % ***** X Mercedes-Benz Actros F 6x2 forvogn 79 % 82 % 80 % ***** X Scania G-series 4x2 trækker 82 % 96 % 80 % ***** X Scania G-series 6x2 forvogn 82 % 96 % 80 % ***** X Scania R-series 4x2 trækker 76 % 96 % 80 % ***** X Scania R-series 6x2 forvogn 76 % 96 % 80 % ***** X (Kilde: Euro NCAP)

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