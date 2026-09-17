Batterielektrisk trækker fra Kina får fem sikkerhedsstjerner
Torsdag 17. september 2026 kl: 13:54Af: Jesper Christensen
Kinesiske BYD's to-akslede trækker ETT 44 har fået fem stjerner i en Euro NCAP-test. (Foto: Euro NCAP)
Den kinesiske producent af små og store køretøjer, BYD, er på vej ind på det europæiske marked for lastbiler med en to aksler batteri-elektrisk trækker. Den nye trækker - BYD ETT 44 - byder på sikkerhed, der ifølge sikkerhedsorganisationen Euro NCAP samlet ligger på niveau med flere europæiske producenter - 89 i sikker kørsel, 73 procent i kollisionssikkerhed og 80 procent i sikkerhed efter en ulykke
Samtidig får BYD ETT 44 Euro NCAP's mærke for at være CitySafe. I sin konklusion, hvor Euro NCAP giver BYD ETT 44 fem stjerner, peger sikkerhedsorganisationen på fler punkter, hvor BYD ligger lidt tilbage i forhold til førende europæiske lastbilproducenter.
BYD ETT 44 er den første batteri-elektriske lastbil til fjerntransport, som Euro NCAP ind til videre har testet. Euro NCAP peger på, at BYD ETT 44 giver flådeoperatører et sammenligningsgrundlag for sikkerhed i elektriske lastbiler og viser, at overgangen fra diesel til elektrisk ikke behøver at gå ud over sikkerheden for hverken chauffør eller øvrige trafikanter.
Euro NCAP seneste sikkerhedsvurdering, der blev præsenteret på transportmessen IAA Transportation i Hannover i denne uger, om fattede også trækkere og forvogne til fjerntransport fra Mercedes-Benz og Scania, der lige som BYD's ETT 44 opnåede fem stjerner og fik CitySafe-mærkatet.
Som den første tunge elektriske langtransport-lastbil, der er blevet vurderet under Euro NCAPs sikkerhedssetup for lastbiler, viser ETT 44, hvordan den nye markedsaktør prioriterer sikkerhed lige så højt som ydelsen fra nye elektriske drivlinjer. Den testede to-akslede BYD-trækker opnåede 89 procent i "Sikker kørsel" på baggrund af et ifølge Euro NCAP fremragende direkte udsyn takket være en lav kabinehøjde, lavere vinduer i dørene og kamera-spejle med kameraovervågningssystem (CMS).
Euro NCAP's test afslørede også områder, hvor der er plads til forbedring af BYD's aktive sikkerhedsfunktioner. Med en score på 73 procent i "Undgåelse af kollision" lå ydelsen lidt bagud i forhold til de førende konkurrenter, når det gælder frontale kollisioner mellem køretøjer og afværge af vognbaneskift, hvilket indikerer, at flere førerassistentsystemer kræver yderligere finpudsning.
Euro NCAP-vurdering - september 2026
Model
Kategori
Sikkerhed under kørsel
Kollision-sikkerhed
Sikkerhed efter ulykke
Vurdering
Citysafe
Fjerntransport
BYD ETT 44 (electrisk)
4x2 trækker
89 %
73 %
80 %
*****
X
Mercedes-Benz Actros F
4x2 trækker
79 %
82 %
80 %
*****
X
Mercedes-Benz Actros F
6x2 forvogn
79 %
82 %
80 %
*****
X
Scania G-series
4x2 trækker
82 %
96 %
80 %
*****
X
Scania G-series
6x2 forvogn
82 %
96 %
80 %
*****
X
Scania R-series
4x2 trækker
76 %
96 %
80 %
*****
X
Scania R-series
6x2 forvogn
76 %
96 %
80 %
*****
X
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Batterielektrisk trækker fra Kina får fem sikkerhedsstjerner
- Varebiler og pickup kom fra Kina med bedst sælgende modeller
- Transportfond har udpeget nyt bestyrelsesmedlem
- Elektrisk varebil kan rumme knap seks kubikmeter
- Chauffører i lange vogntog har fået plads til at koble om ved Odense
- Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
- Forskellen på nummer et og to er på 13
- Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner
- Hollandsk lastbilproducent har en serie nye produkter med på messe
- Fransk varebil er blevet kåret som International Van of the Year 2027
- Ny drivline kan sænke forbruget med op til fire procent
- Serieproduktion af langtrækkende elektriske lastbiler er gået i gang
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!