Rederikoncern udnævner ny chef for det digitale og information

Torsdag 10. september 2026 kl: 12:03

Før sin tid hos FedEx havde Sandeep Shahi ledende teknologiroller hos DHL Group og SAP med fokus på, hvordan teknologi kan hjælpe globale logistik- og supply chain-virksomheder med at operere mere effektivt.









Sandeep Shahi kommer dermed til DFDS med omfattende erfaring inden for teknologisk ledelse, operationel ekspertise og standardisering på tværs af globale organisationer.









- Jeg er glad for at byde Sandeep velkommen til DFDS og vores koncernledelse. Han kender vores branche godt og har arbejdet med mange af de muligheder og udfordringer, der følger med at drive en stor og kompleks virksomhed som vores. Hans erfaring vil styrke vores fokus på kundeservice og konstante driftsforbedringer, siger Michael Hansen, der er administrerende direktør og koncernchef hos DFDS.









- DFDS er en virksomhed med en stærk arv og en vigtig rolle i at forbinde forsyningskæder og understøtte handel i hele Europa. Jeg glæder mig til at blive en del af DFDS i denne fase af virksomhedens udvikling og ser frem til sammen med kolleger i hele organisationen at styrke det allerede stærke teknologiske fundament samt understøtte virksomhedens fremtidige ambitioner, siger Sandeep Shahi i forbindelse med sit nye job hos DFDS.









Sandeep Shahi efterfølger Rune Keldsen, som forlader DFDS i slutningen af september 2026 efter seks år for at blive Chief Information Officer hos Ørsted.

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.