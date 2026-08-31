Magasinet Bus 7/8 er udkommet
Mandag 31. august 2026 kl: 16:36Af: Redaktionen
I august-nummeret af Magasinet Bus har vi en test af en Neoplan-dobbeltdækker med elektronisk styretøj og krydser ved lang række udstyr. Vi skriver også om flextrafik-vognmænd, om kinesisk dominans på busområdet, om politi-kontrol af udenlandske busser og om en taxi-fusion, der blev set efter af konkurrencemyndighederne.
Vi skriver også om meget andet.
Du kan hente dit eget eksemplar af Magasinet Bus 7/8 - 2026 her:
Læse det online her:
Eller læse det i en bladreudgave nedenfor.
Du er meget velkommen til at videresende denne mail med Magasinet Bus til andre i dit netværk.
God læselyst
Redaktionen
NB: Tidligere numre af Magasinet Bus kan hentes her:
Nåede du ikke at hente Magasinet Bus 6 - 2026, kan du hente det her:
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