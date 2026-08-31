Den tyske regering vil støtte selvkørende køretøjer med 14 millioner euro
Mandag 31. august 2026 kl: 11:16Af: Jesper Christensen
Bundesministerium für Verkehr (BMV) - det tyske transportministerium - er klar med støtte til selvkørende køretøjer til persontransport og til godstransport på op mod 14 millioner euro - godt 105 millioner danske kroner
Bundesministerium für Verkehr oplyser, at støtten særligt gives til projekter inden for kollektive persontransport og godstransport, hvor selvkørende køretøjer varigt integreres i det offentlige trafikrum.
- Autonom kørsel byder på muligheden for at tænke mobilitet på ny. Især i landdistrikter og i byers udkanter kan autonome køretøjer på en meningsfuld måde supplere det offentlige transporttilbud og forbinde mennesker bedre med hinanden. Samtidig åbner teknologien nye muligheder for godstransportsektoren for at imødegå det stigende transportbehov og den voksende mangel på chauffører. Med vores støtte ønsker vi at accelerere den praktiske anvendelse af autonome køretøjer og styrke Tyskland som innovationshub for fremtidens mobilitet, siger Tysklands transportminister, Steffen Bilger (CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands).
Målet med støtten er at øge markedsgennemtrængningen af autonome systemer og udnytte deres potentiale for øget trafiksikkerhed, økonomisk effektivitet og bæredygtighed i transportsektoren. Et særligt fokus ligger på projekter, der bidrager bæredygtigt til udviklingen eller videreudviklingen af modelregioner for autonom kørsel.
Det tyske transportministerium vil yde støtte til blandt andet:
- Anskaffelse af køretøjer, der allerede er udstyret med autonome køresystemer
- Anskaffelse af køretøjer, der er udrustet med autonome kørefunktioner af fabrikanten eller tredjepart
- Ombygning af eksisterende køretøjer med autonome køresystemer
- Leasingmodeller for køretøjer med autonome kørefunktioner
- Projekter i ordinær drift samt prøvedrift med efterfølgende permanent anvendelse
Ansøgere kan være kommuner, kommunale områdeforvaltninger, operatører af kollektiv trafik, kommunale og private godkendte transportvirksomheder inden for persontransport og godstransport.
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