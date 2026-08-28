Politiet fandt paller i en polsk varebil
Fredag 28. august 2026 kl: 11:05Af: Redaktionen
Natten til torsdag lidt før klokken to standsede en politipatrulje fra Midt- og Vestsjællands Politi en varebil på polske plader på Margrethehåbsvænget i Roskilde og fandt omkring 20 europaller, som politiet skønnede var blevet stjålet
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der sad tre personer i førerrummet, mens der lå en fjerde mand i varerummet.
Der var tale om fire rumænske mænd på 33, 27, 34 og 27 år. De kunne ikke rigtigt redegøre for, hvor pallerne stammede fra. De blev derfor sigtet for tyveri og sidder fredag morgen fortsat anholdt hos politiet til videre sagsbehandling.
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