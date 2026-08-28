Politiet fandt paller i en polsk varebil

Fredag 28. august 2026 kl: 11:05

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der sad tre personer i førerrummet, mens der lå en fjerde mand i varerummet.









Der var tale om fire rumænske mænd på 33, 27, 34 og 27 år. De kunne ikke rigtigt redegøre for, hvor pallerne stammede fra. De blev derfor sigtet for tyveri og sidder fredag morgen fortsat anholdt hos politiet til videre sagsbehandling.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.