Chauffør i varebil talte i telefon - og havde en motorcykelbetjent bagefter
Fredag 28. august 2026 kl: 11:01Af: Redaktionen
Lidt før klokken ni torsdag formiddag var en motorcykelbetjent fra Færdselspolitiet under Midt- og Vestsjællands Politi på vej ad Motor E20 mod nord ved Karlslunde, da en varebil blokerede vejen foran ham i fjerde vognbane
Chaufføren kørte og talte i håndholdt mobiltelefon og havde ikke bemærket motorcyklen, der lå bag ham med udrykning over en længere strækning. Chaufføren var en 41-årig mand fra Køge, som efterfølgende er blevet sigtet for at tale i håndholdt mobiltelefon, hvilket giver et klip i kørekortet.
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