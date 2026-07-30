Vækst får sengetøjsvirksomhed til at leje lager ved Horsens

Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:21

Det nye lager, der ligger vest for motorvejsafkørsel 56a Horsens V, er et tidligere DSV-lager på 63.000 kvadratmeter, som er udlejet af Sampension. Lageret ligger på Nokiavej 30, som bliver ny arbejdsplads for omkring 30 medarbejdere, der tidligere har arbejdet på andre, mindre lagre i omegnen.









De ekstra kvadratmeter skal hjælpe Jysk's logistiksetup med at følge med en stigende efterspørgsel fra virksomhedens kunder.









- Vi har i forvejen et velfungerende distributionscenter i Uldum med godt 900 medarbejdere, som hver dag leverer masser af varer til vores Jysk-butikker i Danmark, Norge, Holland, Belgien, Storbritannien og Irland, siger Henrik Madsen, der er logistikdirektør på distributionscentret i Uldum.









- Men for at kunne følge med kundernes efterspørgsel har vi brug for endnu mere plads. Det har vi fundet lige vest for Horsens og tæt ved motorvejen, hvor vi ser frem til at skabe en god arbejdsplads for vores ihærdige medarbejdere, siger han videre.









Mere variation i hverdagen

Det nye, lejede lager gør det muligt at sammenlægge en række mindre lagre omkring Horsens, så flere medarbejdere bliver samlet på ét sted. Med sammenlægningen kommer der også flere typer arbejdsopgaver, som kan give medarbejderne større variation i hverdagen.









- Vores dygtige medarbejdere har taget godt imod muligheden for at få et endnu større fællesskab med flere kolleger. Nogle får kortere på arbejde, mens andre får lidt længere, men vi tror på, at det er en god og tilgængelig placering for både medarbejderne og Jysk som virksomhed, siger Henrik Madsen.









Fra det nye lager vil medarbejderne både pakke paller med varer til de 117 Jysk-butikker i Danmark og sende produkter direkte til kunder, som har handlet online på Jysk. På sigt kan lageret også komme til at levere til de øvrige lande, som distributionscentret i Uldum i dag leverer til.









Et værdiskabende samarbejde

Hos Sampension, som er et kundeejet pensionsselskab og udlejer lageret til Jysk, er man glad for at have fundet en lejer til det store lejemål.









- Udlejningen til Jysk er et vigtigt skridt for ejendommen og et resultat, vi er meget tilfredse med. Jysk er en af Nordens stærkeste og mest anerkendte virksomheder, og vi er stolte over at kunne understøtte deres forretningsstrategier i vores logistikfaciliteter. Samtidig passer aftalen godt ind i Sampensions strategi om at investere i attraktive ejendomme med stærke lejere. Vi ser frem til et tæt og værdiskabende samarbejde med Jysk, siger Martin Rauhe Pedersen, der er Senior Portfolio Manager i Sampension.









Jysk fik nøglerne til det nye lager midt i juli og begynder at gøre lageret klar til, at det kan tages i brug i løbet af september.





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