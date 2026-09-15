- Ny drivline kan sænke forbruget med op til fire procent

Tirsdag 15. september 2026 kl: 13:00

Powerliner er et komplet drivline-koncept, hvor motor, gearkasse, bagaksler, udstødningssystem og styresystem er udviklet til at arbejde sammen. Resultatet kan, ifølge Mercedes-Benz Trucks, give op til fire procent lavere forbrug sammenlignet med tilsvarende tidligere drivliner.









I Powerliner-konceptet, der omfatter motorerne OM 470 på 10,7 liter og OM 471 på 12,8 liter, er en vigtig del en konsekvent downspeeding - at lade motoren arbejde ved lavere omdrejningstal.









Her bliver motorernes højere drejningsmoment ved lave omdrejninger kombineret med højere udveksling i bagaksler og gearkasser med stor gearspredning.









Til normal fjerntrafik anbefaler Mercedes-Benz for eksempel OM 471 sammen med G 291-gearkassen og bagaksel-gearforholdet 2,278.









De lavere omdrejninger sænker ikke blot brændstofforbruget - det sænker også støjniveauet i førerhuset, hvor chaufføren har sin arbejdsdag.









Lidt om de opdaterede motorer:

Den større OM 471 på 12,8 liter kommer med fire effektniveauer: 421, 449, 500 og den nye topversion på 550 hk (400 kW). Maksimalt drejningsmoment ligger mellem 2.200 og 2.800 Nm.









Til distribution og andre transportopgaver findes 10,7 liters OM 470 med 360, 408 eller 455 hk og maksimalt 1.800 - 2.200 Nm.









For begge motorfamilier gælder det, at fuld effekt opnås ved 1.500 omdrejninger, og drejningsmomentet er tilgængeligt fra lidt under 1.000 omdrejninger og når sit toppunkt ved 1.100 omdrejninger.









Begge motorer har blandt andet nyt indsprøjtningsanlæg, nye turboenheder og optimerede oliekredsløb for at reducere friktionstab.









Gearkasserne spiller en central rolle

Gearkasserne - G 291 og G 340 - har stor gearspredning for at klare en højere udveksling i bagakslen. Samtidig skal et tættere geartrin ved lav hastighed gøre gearskift nemmere. G 211 og G 230 bliver lettere alternativer sammen med OM 470, mens G 280 findes til de tungeste og mere specialiserede transportopgaver.









- Med Powerliner kombinerer vi det, der er afgørende for vores kunder i hverdagen: lavt forbrug, pålidelighed og en tryg køreoplevelse, siger Stina Fagerman, der er Europa-chef for Mercedes-Benz Trucks.









Powerliner er udviklet til Euro 6e og forberedt til den kommende Euro 7. Motorerne er også certificeret til HVO100 og andre brændstoffer, der følger SS-EN 15940.









Den nye drivline begynder at blive introduceret i Mercedes-Benz lastbiler i april næste år. Motorerne vil også blive brugt af Daimler Buses.