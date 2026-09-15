Elektrisk lastbilprogram vinder prisen "International Truck of the Year 2027"
Tirsdag 15. september 2026 kl: 11:14Af: Redaktionen
Volvo Trucks' elektriske lastbilprogram blev mandag kører som "International Truck of the Year 2027". Det var ottende gang, at en lastbil eller en lastbilserie fra Volvo Trucks blev udvalgt som "International Truck of the Year" - og anden gang, at Volvo FH Electric vinder prisen. "International Truck of the Year-prisen anerkender elektrisk transport som et levedygtigt alternativ til flere anvendelser end tidligere
Med en kørestrækning på op til 700 kilometer har Volvo Trucks' tunge elektriske modelprogram vundet prisen "International Truck of the Year 2027". Programmet omfatter Volvo FH, FM, FMX Electric samt FH Aero Electric. Det nye elektriske modelprogram byder på øget rækkevidde, forbedret nyttelast og reduceret opladningstid sammenlignet med tidligere modeller. Lastbilprogrammet er designet til krævende regional- og langtransport, bydistribution, bygge- og anlægsarbejde samt kommunale opgaver.
Juryen bag prisen roste den måde, Volvo Trucks har udviklet sit elektriske modelprogram ud over et enkelt køretøj eller en enkelt anvendelse. Juryen fremhævede særligt, hvordan en kombination af længere rækkevidde, forskellige kabine- og chassis-konfigurationer samt forskellige løsninger kan tilpasses en lang række transportopgaver.
- Volvo Trucks' vindende modelprogram repræsenterer en stor udvikling af deres batteridrevne tunge køretøjer. Med det nye elektriske modelprogram viser virksomheden, hvor hurtigt batteridreven tung transport bevæger sig fra enkeltstående anvendelser mod en omfattende transportløsning, sagde Florian Engel, der er formand for International Truck of the Year.
Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks, modtog prisen i mandag aften på transportmessen IAA Transportation, der finder sted i Hannover i Tyskland og åbner for offentligheden tirsdag.
- Jeg er meget stolt over, at vi igen bliver anerkendt for vores elektriske løsninger. Vi ser en stor efterspørgsel på vores nye elektriske lastbiler, og ordreporteføljen er næsten fuld. Denne pris beviser, at Volvo Trucks er en betroet brancheleder inden for elektrisk mobilitet. Det nye modelprogram gør det muligt for at vælge transport uden udledning til endnu fler opgaver, lød fra fra Roger Alm.
Volvo Trucks har i dag et bredt elektrisk modelprogram med i alt otte elektriske lastbilmodeller, der er designet til et bredt udvalg af transportopgaver.
Om International Truck of the Year:
- Organisationen "International Truck of the Year" blev grundlagt i 1977 og består af 24 lastbiljournalister fra lastbilmagasiner i Europa.
- International Truck of the Year-prisen uddeles hvert år en lastbil, der er blevet introduceret på markedet i de seneste 12 måneder og som har bidraget mest til effektiviteten inden for vejtransport
- Den enkelte lastbilmodel eller -serie bliver bedømt på flere nøglepunkter - eksempelvis teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, energieffektivitet, miljømæssigt aftryk og Total Cost of Ownership (TCO)
Volvo Trucks' tidligere "International Truck of the Year"-priser:
- 2024: Volvo FH Electric
- 2014: Volvo FH
- 2000: Volvo FH Series
- 1994: Volvo FH Series
- 1986: Volvo FL Series
- 1984: Volvo F10
- 1979: Volvo F7
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Andelen er steget fra knap fire procent til godt syv
- Forskellen på nummer et og to er på 13
- Tre-akslet link-trailer kan leveres med enten boks eller gardiner
- Hollandsk lastbilproducent har en serie nye produkter med på messe
- Fransk varebil er blevet kåret som International Van of the Year 2027
- Ny drivline kan sænke forbruget med op til fire procent
- Serieproduktion af langtrækkende elektriske lastbiler er gået i gang
- Elektrisk lastbilprogram vinder prisen "International Truck of the Year 2027"
- Lastbilchauffører overser begrænset frihøjde under broer
- Elektrisk lastbil har en totalvægt på op til 80 ton
- Vestsjællandsk vognmandforretning har hentet to fire-akslede korn tip-trailere i Østjylland
- Lastbilkaravane med trafiksikkerhed om bord besøgte fem skoler
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!