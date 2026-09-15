Elektrisk lastbilprogram vinder prisen "International Truck of the Year 2027"

Tirsdag 15. september 2026 kl: 11:14

Med en kørestrækning på op til 700 kilometer har Volvo Trucks' tunge elektriske modelprogram vundet prisen "International Truck of the Year 2027". Programmet omfatter Volvo FH, FM, FMX Electric samt FH Aero Electric. Det nye elektriske modelprogram byder på øget rækkevidde, forbedret nyttelast og reduceret opladningstid sammenlignet med tidligere modeller. Lastbilprogrammet er designet til krævende regional- og langtransport, bydistribution, bygge- og anlægsarbejde samt kommunale opgaver.









Juryen bag prisen roste den måde, Volvo Trucks har udviklet sit elektriske modelprogram ud over et enkelt køretøj eller en enkelt anvendelse. Juryen fremhævede særligt, hvordan en kombination af længere rækkevidde, forskellige kabine- og chassis-konfigurationer samt forskellige løsninger kan tilpasses en lang række transportopgaver.









- Volvo Trucks' vindende modelprogram repræsenterer en stor udvikling af deres batteridrevne tunge køretøjer. Med det nye elektriske modelprogram viser virksomheden, hvor hurtigt batteridreven tung transport bevæger sig fra enkeltstående anvendelser mod en omfattende transportløsning, sagde Florian Engel, der er formand for International Truck of the Year.









Roger Alm, der er administrerende direktør og koncernchef for Volvo Trucks, modtog prisen i mandag aften på transportmessen IAA Transportation, der finder sted i Hannover i Tyskland og åbner for offentligheden tirsdag.









- Jeg er meget stolt over, at vi igen bliver anerkendt for vores elektriske løsninger. Vi ser en stor efterspørgsel på vores nye elektriske lastbiler, og ordreporteføljen er næsten fuld. Denne pris beviser, at Volvo Trucks er en betroet brancheleder inden for elektrisk mobilitet. Det nye modelprogram gør det muligt for at vælge transport uden udledning til endnu fler opgaver, lød fra fra Roger Alm.









Volvo Trucks har i dag et bredt elektrisk modelprogram med i alt otte elektriske lastbilmodeller, der er designet til et bredt udvalg af transportopgaver.









Om International Truck of the Year:

Organisationen "International Truck of the Year" blev grundlagt i 1977 og består af 24 lastbiljournalister fra lastbilmagasiner i Europa.

International Truck of the Year-prisen uddeles hvert år en lastbil, der er blevet introduceret på markedet i de seneste 12 måneder og som har bidraget mest til effektiviteten inden for vejtransport

Den enkelte lastbilmodel eller -serie bliver bedømt på flere nøglepunkter - eksempelvis teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, energieffektivitet, miljømæssigt aftryk og Total Cost of Ownership (TCO)





Volvo Trucks' tidligere "International Truck of the Year"-priser:

2024: Volvo FH Electric

2014: Volvo FH

2000: Volvo FH Series

1994: Volvo FH Series

1986: Volvo FL Series

1984: Volvo F10

1979: Volvo F7

© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.