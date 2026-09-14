Lastbilkaravane med trafiksikkerhed om bord besøgte fem skoler

Mandag 14. september 2026 kl: 13:09

Eleverne i Padborg var gennem samme program som eleverne på skoler i Viborg, Hinnerup, Ringsted og Odense havde været i gennem i dagene forud.









Lastbilkaravanen er ITD's trafiksikkerhedskampagne for elever i 0. til 4. klasse og har i over ti år sat fokus på trafiksikkerhed, lastbiler og gode vaner på vejene.





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