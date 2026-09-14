Lastbilkaravane med trafiksikkerhed om bord besøgte fem skoler
Mandag 14. september 2026 kl: 13:09Af: Redaktionen
Fredag i sidste uge nåede transportorganisationen ITD's lastbilkaravane frem til Padborg efter at have besøgt skoler i Viborg, Hinnerup, Ringsted og Odense. På ITD's parkeringspladsen i Padborg ventede elever fra Deutsche Schule Pattburg, Förde-Schule og Tønder Grundskole på en skoledag hvor bøger og tavleundervisning var byttet ud med lastbiler, musik, leg og øvelser med fokus på sikker adfærd i trafikken
Eleverne i Padborg var gennem samme program som eleverne på skoler i Viborg, Hinnerup, Ringsted og Odense havde været i gennem i dagene forud.
Lastbilkaravanen er ITD's trafiksikkerhedskampagne for elever i 0. til 4. klasse og har i over ti år sat fokus på trafiksikkerhed, lastbiler og gode vaner på vejene.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Elektrisk lastbil har en totalvægt på op til 80 ton
- Vestsjællandsk vognmandforretning har hentet fire-akslede korn tip-trailere i Østjylland
- Lastbilkaravane med trafiksikkerhed om bord besøgte fem skoler
- Lastbil med batterier bag førerhuset rækker op til 720 kilometer
- Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie
- Bestanden er vokset med 2,4 procent på et år
- Vognmand i Vorning har overtaget vognmand i Skørping
- Specialfartøj er testet og klar til tunnelelement med kælder
- Kinesisk producent har vare- og lastbiler til Europa med på messe
- Modelrækken er blevet helt elektrisk
- August lå på samme lanemeter-niveau som sidste år
- Fire-akslet tip-trailer er sendt til Karise
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!