Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie
Mandag 14. september 2026 kl: 09:56Af: Redaktionen
Scania introducerer en ny dynamisk modelserie. (Illustration: D´Scania)
Scania har opdateret sine S- og R-serielastbiler i en ny dynamisk form med forfinet aerodynamic, sikkerhedssystemer og komfort for chaufføren. Scania's store lastbiler kan eksempelvis fåes med kameraspejle og integrerede håndtag i dørene
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Scania har premiere på sine nye S- og R-serielastbiler på IAA transportation i Hannover, der åbner for offentligheden tirsdag 15. september.
Scania Dynamic - en oversigt
Ny konstruktion
Mindre modstand, øget energieffektivitet og en mindre støj i førerhuset
Digitale bakspejle
Med bedre luftstrøm udvendigt og bedre sigtbarhed og synlighed indvendigt
Trådløs opladning
Magnetisk 15W trådløs opladningsfunktion, der holder telefonen på plads
Ergonomisk sæde
Komfortabel sædekonstruktion med opdateret nakkestøtte, der ligger over standarderne i de nyeste sikkerhedsregler
Nye forlygter
Opdaterede LED-forlygter med forbedret lysrækkevidde
Aerodynamiske A-stolper
Reducerer luftmodstanden uden at gå på kompromis med sigtbarheden
Aerodynamiske hjulkapsler
Reducerer turbulens omkring hjulene - et af de områder med mest modstand
Rummeligt interiør
Plads til et behageligt liv på vejen
Forlængede sideskørter
Kanaliserer luftstrømmen mere effektivt langs siderne, reducerer modstanden
360 graders kameravisning
Hjælper chaufføren med at have overblik over omgivelserne omkring lastbilen, mens han manøvrerer
Opdateret gitter
Et facelift på fronten forbedrer udseendet og energieffektiviteten, alt imens IVD-forudsætningerne opfyldes.
Aerodynamisk front
Flere kilometer for mindre energi - og mere plads til gods inden for samme køretøjslængde.
Justerbar seng
Indstillelig rygsektion op til 60 grader med fleksibel låseposition
Omgivende indendørs belysning
Flere stemninger og kombinationer af belysning, nogle af dem med en animeret sløreffekt
Opbevaringsrum
Ventileret udvendigt opbevaringsrum med praktiske indsatsbakker og tørrestativer
Surround sound
Opdateret surround sound-anlæg med lyd på tværs af hele frekvensområdet
Dynamiske dørhåndtag
Opdaterede dørhåndtag, der reducerer luftmodstanden i siderne
Smarte sikkerhedsfunktioner
ADAS (avanceret støttesystem til chauffør) funktioner understøtter chaufføren og hjælper med at forbedre opmærksomheden på krævende veje
Interiøret i Scania's S- og R-serier er blevet opdateret - blandt andet med hyggebelysning i flere udgaver. (Illustration: Scania)
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