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Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie

Mandag 14. september 2026 kl: 09:56
Af: Redaktionen

Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie
Scania introducerer en ny dynamisk modelserie. (Illustration: D´Scania)

Scania har opdateret sine S- og R-serielastbiler i en ny dynamisk form med forfinet aerodynamic, sikkerhedssystemer og komfort for chaufføren. Scania's store lastbiler kan eksempelvis fåes med kameraspejle og integrerede håndtag i dørene

Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie
Dørhåndtaget fået i en dynamisk udgave, der er integreret i døren. (Illustration: Scania)
Scania har premiere på sine nye S- og R-serielastbiler på IAA transportation i Hannover, der åbner for offentligheden tirsdag 15. september.

Scania Dynamic - en oversigt

Ny konstruktion
Mindre modstand, øget energieffektivitet og en mindre støj i førerhuset

Digitale bakspejle
Med bedre luftstrøm udvendigt og bedre sigtbarhed og synlighed indvendigt

Trådløs opladning
Magnetisk 15W trådløs opladningsfunktion, der holder telefonen på plads

Ergonomisk sæde
Komfortabel sædekonstruktion med opdateret nakkestøtte, der ligger over standarderne i de nyeste sikkerhedsregler

Nye forlygter
Opdaterede LED-forlygter med forbedret lysrækkevidde

Aerodynamiske A-stolper
Reducerer luftmodstanden uden at gå på kompromis med sigtbarheden

Aerodynamiske hjulkapsler
Reducerer turbulens omkring hjulene - et af de områder med mest modstand

Rummeligt interiør
Plads til et behageligt liv på vejen

Forlængede sideskørter
Kanaliserer luftstrømmen mere effektivt langs siderne, reducerer modstanden

360 graders kameravisning
Hjælper chaufføren med at have overblik over omgivelserne omkring lastbilen, mens han manøvrerer

Opdateret gitter
Et facelift på fronten forbedrer udseendet og energieffektiviteten, alt imens IVD-forudsætningerne opfyldes.

Aerodynamisk front
Flere kilometer for mindre energi - og mere plads til gods inden for samme køretøjslængde.

Justerbar seng
Indstillelig rygsektion op til 60 grader med fleksibel låseposition

Omgivende indendørs belysning
Flere stemninger og kombinationer af belysning, nogle af dem med en animeret sløreffekt

Opbevaringsrum
Ventileret udvendigt opbevaringsrum med praktiske indsatsbakker og tørrestativer

Surround sound
Opdateret surround sound-anlæg med lyd på tværs af hele frekvensområdet

Dynamiske dørhåndtag
Opdaterede dørhåndtag, der reducerer luftmodstanden i siderne

Smarte sikkerhedsfunktioner
ADAS (avanceret støttesystem til chauffør) funktioner understøtter chaufføren og hjælper med at forbedre opmærksomheden på krævende veje


Interiøret i Scania's S- og R-serier er blevet opdateret - blandt andet med hyggebelysning i flere udgaver. (Illustration: Scania)



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