Svensk lastbilproducent introducerer en ny dynamisk modelserie

Mandag 14. september 2026 kl: 09:56

Dørhåndtaget fået i en dynamisk udgave, der er integreret i døren. (Illustration: Scania)

Af: Redaktionen Scania introducerer en ny dynamisk modelserie. (Illustration: D´Scania)

Scania har premiere på sine nye S- og R-serielastbiler på IAA transportation i Hannover, der åbner for offentligheden tirsdag 15. september.





Scania Dynamic - en oversigt





Ny konstruktion

Mindre modstand, øget energieffektivitet og en mindre støj i førerhuset





Digitale bakspejle

Med bedre luftstrøm udvendigt og bedre sigtbarhed og synlighed indvendigt





Trådløs opladning

Magnetisk 15W trådløs opladningsfunktion, der holder telefonen på plads





Ergonomisk sæde

Komfortabel sædekonstruktion med opdateret nakkestøtte, der ligger over standarderne i de nyeste sikkerhedsregler





Nye forlygter

Opdaterede LED-forlygter med forbedret lysrækkevidde





Aerodynamiske A-stolper

Reducerer luftmodstanden uden at gå på kompromis med sigtbarheden





Aerodynamiske hjulkapsler

Reducerer turbulens omkring hjulene - et af de områder med mest modstand





Rummeligt interiør

Plads til et behageligt liv på vejen





Forlængede sideskørter

Kanaliserer luftstrømmen mere effektivt langs siderne, reducerer modstanden





360 graders kameravisning

Hjælper chaufføren med at have overblik over omgivelserne omkring lastbilen, mens han manøvrerer





Opdateret gitter

Et facelift på fronten forbedrer udseendet og energieffektiviteten, alt imens IVD-forudsætningerne opfyldes.





Aerodynamisk front

Flere kilometer for mindre energi - og mere plads til gods inden for samme køretøjslængde.





Justerbar seng

Indstillelig rygsektion op til 60 grader med fleksibel låseposition





Omgivende indendørs belysning

Flere stemninger og kombinationer af belysning, nogle af dem med en animeret sløreffekt





Opbevaringsrum

Ventileret udvendigt opbevaringsrum med praktiske indsatsbakker og tørrestativer





Surround sound

Opdateret surround sound-anlæg med lyd på tværs af hele frekvensområdet





Dynamiske dørhåndtag

Opdaterede dørhåndtag, der reducerer luftmodstanden i siderne





Smarte sikkerhedsfunktioner

ADAS (avanceret støttesystem til chauffør) funktioner understøtter chaufføren og hjælper med at forbedre opmærksomheden på krævende veje









Interiøret i Scania's S- og R-serier er blevet opdateret - blandt andet med hyggebelysning i flere udgaver. (Illustration: Scania)

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