Bestanden er vokset med 2,4 procent på et år

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Fredag 11. september 2026 kl: 13:37

Ser man på bestanden i forhold til januar 2020, som nedenstående tabel dækker, er bestanden af lastbiler vokset med knap 9,2 procent fra 32.820 ved udkørslen af januar 2020 til 35.828 ved udkørslen af august i år.





Lastbiler over 16 ton totalvægt Januar 2020 - august 2026

Antal Januar – 2020 32.820 Februar 32.835 Marts 32.751 April 32.754 Maj 32.789 Juni 32.894 Juli 32.801 August 32.941 September 33.003 Oktober 32.970 November 32.933 December 32.866 Januar – 2021 32.904 Februar 32.930 Marts 33.211 April 33.458 Maj 33.598 Juni 33.760 Juli 33.682 August 33.795 September 33.861 Oktober 33.867 November 33.874 December 33.943 Januar – 2022 33.943 Februar 33.932 Marts 34.127 April 34.278 Maj 34.378 Juni 34.523 Juli 34.412 August 34.438 September 34.495 Oktober 34.442 November 34.288 December 34.285 Januar – 2023 34.169 Februar 34.091 Marts 34.273 April 34.315 Maj 34.378 Juni 34.522 Juli 34.406 August 34.552 September 34.513 Oktober 34.400 November 34.333 December 34.235 Januar – 2024 34.239 Februar 34.241 Marts 34.285 April 34.324 Maj 34.477 Juni 34.767 Juli 34.650 August 34.692 September 34.686 Oktober 34.611 November 34.564 December 34.510 Januar – 2025 34.489 Februar 34.517 Marts 34.539 April 34.706 Maj 34.828 Juni 35.216 Juli 34.949 August 35.001 September 34.746 Oktober 34.979 November 34.903 December 34.856 Januar - 2026 34.968 Februar 34.939 Marts 35.054 April 35.133 Maj 34.827 Juni 35.582 Juli 35.856 August 35.828

(Kilde: Biilstatistik.dk)

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