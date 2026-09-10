Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet

KOLLEKTIV TRAFIK KONFERENCE 2026:

Torsdag 10. september 2026 kl: 12:14

Nicolai Bernt Sørensen vil fortælle om fremtidens behovsstyrede mobilitet med udgangspunkt i, at Nordjyllands Trafikselskab, NT, står over for en omstilling af den kollektive trafik i landdistrikterne. Målet er bedre mobilitet, en mere økonomisk bæredygtig trafik og løsninger, der er tilgængelige for flere – ikke mindst unge og ældre.





Her kan behovsstyret mobilitet komme til at spille en afgørende rolle og gøre det lettere at bo, uddanne sig og leve på landet.





Oplægget er samtidig aktuelt set i lyset af de politiske diskussioner om blandt andet gratis kollektiv trafik til unge under 22 år og 100 millioner kroner til bedre transport i landdistrikterne.









Kollektiv Trafik Konference 2026 samler politikere, eksperter og branchen til en dag med faglig debat, nye løsninger og networking.









her: Interesserede kan se programmet og tilmelde sig

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