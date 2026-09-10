KOLLEKTIV TRAFIK KONFERENCE 2026:
Den kollektive trafik er under pres i landdistrikterne. Færre passagerer, lange afstande og stramme økonomiske rammer kalder på nye løsninger. Nicolai Bernt Sørensen, der er kommerciel direktør i Nordjyllands Trafikselskab, er en af oplægsholderne på Kollektiv Trafik Konference 2026, der finder sted mandag 5. oktober på Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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- Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Trafikselskab mangler flex-biler og begrænser kørslen
- Færger sejlede med flere passagerer
- Region i øst ønsker dialog om gratis transport til børn og unge
- Godt hver tredie bilist bliver nervøs ved jernbaneoverskæringer
- Letbane vil fremover selv vedligeholde sit materiel
- Busselskab i Horsens - med en fortid i Esbjerg - er gået konkurs
- To færger på tilsammen 117 år sejler på sidste vers
- Beskæftigelsesministeren finder ikke Arbejdstilsynets indsats tilfredsstillende
- Punktligheden lå tydeligt under målet hos DSB
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Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
Torsdag 10. september 2026 kl: 12:14Af: Redaktionen
Den kollektive trafik er under pres i landdistrikterne. Færre passagerer, lange afstande og stramme økonomiske rammer kalder på nye løsninger. Nicolai Bernt Sørensen, der er kommerciel direktør i Nordjyllands Trafikselskab, er en af oplægsholderne på Kollektiv Trafik Konference 2026, der finder sted mandag 5. oktober på Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København
Nicolai Bernt Sørensen vil fortælle om fremtidens behovsstyrede mobilitet med udgangspunkt i, at Nordjyllands Trafikselskab, NT, står over for en omstilling af den kollektive trafik i landdistrikterne. Målet er bedre mobilitet, en mere økonomisk bæredygtig trafik og løsninger, der er tilgængelige for flere – ikke mindst unge og ældre.
Her kan behovsstyret mobilitet komme til at spille en afgørende rolle og gøre det lettere at bo, uddanne sig og leve på landet.
Oplægget er samtidig aktuelt set i lyset af de politiske diskussioner om blandt andet gratis kollektiv trafik til unge under 22 år og 100 millioner kroner til bedre transport i landdistrikterne.
Kollektiv Trafik Konference 2026 samler politikere, eksperter og branchen til en dag med faglig debat, nye løsninger og networking.
Interesserede kan se programmet og tilmelde sig her:
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Hvordan sikrer vi god kollektiv mobilitet på landet
- På banen til Sønderborg nåede to det ikke sidste år...
- Kampagne skal få gående, cyklister og bilister til at respektere signaler og bomme
- Trafikselskab mangler flex-biler og begrænser kørslen
- Færger sejlede med flere passagerer
- Region i øst ønsker dialog om gratis transport til børn og unge
- Godt hver tredie bilist bliver nervøs ved jernbaneoverskæringer
- Letbane vil fremover selv vedligeholde sit materiel
- Busselskab i Horsens - med en fortid i Esbjerg - er gået konkurs
- To færger på tilsammen 117 år sejler på sidste vers
- Beskæftigelsesministeren finder ikke Arbejdstilsynets indsats tilfredsstillende
- Punktligheden lå tydeligt under målet hos DSB
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