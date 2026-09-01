Sydjysk lufthavn viste vækst i passagertal

Tirsdag 1. september 2026 kl: 11:39

- De internationale gæster er med til at holde gang i turismen gennem en stor del af året og understøtter dermed et erhverv, som har stor betydning for området. Det gælder ikke kun i de travleste sommermåneder, men også i perioderne omkring højsæsonen, hvor de internationale gæster er med til at forlænge sæsonen, siger Jan Hessellund, der er administrerende direktør i Billund Lufthavn.









Han peger på nye tal fra VisitDenmark, der viser, at en flyturists døgnforbrug er mere end dobbelt så højt som en bilturists.









De fem mest populære destinationer fra Billund Lufthavn i august var:





1. Kreta

2. London

3. Mallorca

4. Antalya

5. Rhodos





Set på, hvilke lande, der var mest populære, så top-fem listen således ud i august:





1. Grækenland

2. Spanien

3. Storbritannien

4. Polen

5. Tyrkiet









I august 2024 og 2023 var passagertallet henholdsvis 419.347 og 434.879 .





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.