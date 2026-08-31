Transport- og speditionsvirksomhed i Kolding køber vognmandsforretning i Ribe

Mandag 31. august 2026 kl: 10:59

Af: Redaktionen Med partnerskabet samler de to virksomheder kompetencer inden for henholdsvis nationale specialtransporter og internationale logistikløsninger i et samarbejde, der skal styrke kapaciteten og udvide tilbuddet til kunderne.

Administrerende direktør Michael Frihagen fra H. Daugaard er godt tilfreds med, at det er lykkedes at indgå partnerskabet, som er en strategisk investering i både vækst og kundeværdi.





- Vi ser et stærkt match mellem virksomhederne. Peter Bøgh Jensen har opbygget en solid forretning med høj kvalitet og stærke kunderelationer, og samtidig supplerer vores kompetencer hinanden rigtig godt. Det giver os mulighed for at skabe et stærkere samlet tilbud til kunderne, siger han.





Peter Bøgh Jensen ApS har gennem fire generationer opbygget en stærk position inden for transport af byggematerialer med medbringertruck, mens H. Daugaard med mere end 100 år på bagen og mere end 250 medarbejdere er en af landets større aktører inden for transport og logistik med aktiviteter på tværs af Europa.





For kunderne betyder samarbejdet adgang til et bredere udvalg af transportløsninger gennem én samlet partner. Hvor Peter Bøgh Jensen står stærkt på de nationale transporter, tilfører H. Daugaard international rækkevidde og en bred logistikplatform.





Hos H. Daugaard A/S fremhæver man, at transportbranchen i stigende grad oplever krav om fleksibilitet, dokumentation og høj leveringssikkerhed. Derfor er en vigtig del af samarbejdet mellem H. Daugaard A/S og Peter Bøgh Jensen ApS også at skabe en bedre udnyttelse af kapacitet og ressourcer på tværs af virksomhederne.



- Ved at samle vores styrker får vi større fleksibilitet og kan løse endnu flere opgaver for kunderne. Samtidig står vi stærkere i et marked, hvor kravene hele tiden udvikler sig, siger Michael Frihagen.





Hos Peter Bøgh Jensen er tilfredsheden også stor, for her har det været afgørende at finde en partner, der deler virksomhedens tilgang til kvalitet og service.





- Vi har bygget virksomheden op gennem mange år og har været meget bevidste om, hvem vi ønskede at samarbejde med. H. Daugaard tilfører både kapacitet og nye muligheder, samtidig med at vi kan fastholde den tætte kundekontakt og den service, som vores kunder kender os for, siger Peter Bøgh Jensen.



Parterne forventer, at samarbejdet skal danne grundlag for yderligere udvikling af forretningen og skabe nye muligheder for både eksisterende og kommende kunder.



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