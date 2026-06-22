- Fremtiden kan udløse langt større krav til digital infrastruktur

Mandag 22. juni 2026 kl: 14:01

Ifølge Gartner's forudseelser vil halvdelen af alle nye lager og logistikfaciliteter i industrialiserede lande i 2030 stort set være uden mennesker på gulvet og i stedet bygget op omkring robotter og automatiserede systemer. Udviklingen drives blandt andet af udbredelsen af AI, mangel på arbejdskraft, stigende lønomkostninger og øget kompleksitet i driften.









Steen Lenzing, der er direktør hos Wireless Logic Nordic, advarer om, at virksomheder risikerer at undervurdere den infrastruktur, der skal holde de automatiserede varehuse kørende, når færre mennesker følger driften tæt.









- Gartners forudsigelse lyder måske markant, men den vil næppe overraske nogen, der arbejder tæt på området. Spørgsmålet er nu, hvordan virksomheder bygger automatiserede løsninger, der også fungerer om fem, ti og femten år, siger Steen Lenzing og fortsætter:









- Når færre mennesker følger driften tæt, bliver infrastrukturen bag robotter, sensorer og sikkerhedssystemer helt afgørende.









Steen Lenzing henviser til Gartner, som peger på, at virksomheder allerede i planlægningsfasen bør bruge digitale tvillinger, altså virtuelle kopier af deres logistikcenter eller lagerfaciliteter til at teste indretning, arbejdsgange og robotternes bevægelser, før byggeriet går i gang. Gartner anbefaler også robotløsninger, der kan opdateres og udvides via software, så virksomheder ikke hurtigt ender med forældet teknologi. Samtidig bør fremtidig integration tænkes ind fra starten, så nye systemer senere kan kobles på uden at skabe unødig kompleksitet eller låse virksomheden fast.









Hos Wireless Logic Nordic understreger man på, at samme princip gælder for forbindelsen bag løsningerne. Ifølge nyere research ventes efterspørgslen efter forbundne IoT-tjenester (IoT - Internet of Things) at vokse med over 20 procent årligt. Derfor skal infrastrukturen kunne følge med, når flere enheder kobles på, og data i stigende grad bruges til AI, overvågning og automatiserede beslutninger.









Uden stabil infrastruktur kan automatiseringen ikke skaleres

I automatiserede lager- og logistikfaciliteter skal systemerne hele tiden kunne ændre ruter, fordele opgaver mellem robotter og reagere på hændelser i realtid. Det kræver, at data fra robotter, sensorer og kameraer er korrekte, aktuelle og tilgængelige, når beslutningerne træffes.









Hvis netværket er ustabilt, eller data kommer for sent, kan konsekvensen være, at robotter stopper, sikkerhedssystemer reagerer for langsomt, og driften går i stå. Det er en risiko, der hurtigt kan blive dyr. En undersøgelse fra Censuswide for Fluke Corporation viser, at uplanlagt nedetid i industrien kan koste berørte virksomheder op til 1,7 millioner dollars i timen.









Steen Lenzing påpeger, at selvom industriproduktion ikke er det samme som lager- og logistik, viser tallet, hvor dyrt nedbrud kan blive i miljøer, hvor driften er stærkt automatiseret. Et automatiseret lager- og logistikcenter står og falder med adgang til pålidelige data i realtid.









Digitale tvillinger kan være et vigtigt værktøj i planlægningen af fremtidens lager- og logistik. En digital tvilling er en virtuel model af varehuset, som kan bruges til at teste flaskehalse, sikkerhed og arbejdsgange, før bygningen står færdig.









Ifølge Wireless Logic Nordic opstår den store udfordring, når den digitale tvilling skal bruges i den daglige drift. Her afhænger værdien af, at modellen løbende får data fra de fysiske enheder i varehuset, blandt andet robotter, sensorer, kameraer og sikkerhedssystemer.









- En digital tvilling må ikke stoppe ved planlægningsfasen. Den skal løbende fodres med data fra den virkelige drift, så den kan bruges til at overvåge, styre og forbedre varehuset i hverdagen. Ellers ender den som en dyr tegning på en skærm, siger Steen Lenzing.









Når færre mennesker kan gribe ind, skal teknikken holde

Jo færre mennesker der er på gulvet, desto mindre plads er der til fejl. Derfor skal robusthed tænkes ind fra starten, både i netværket, i backup-løsningerne og i overvågningen af systemerne, fremhæver Steen Lenzing.









Det gælder også teknologier som LiDAR (Light Detection and Ranging), hvor sensorer bruger laserlys til at kortlægge omgivelserne, så robotter kan navigere sikkert. Sammen med kameraer og andre sikkerhedssystemer kræver det stabil forbindelse og høj oppetid, hvis varehuset skal fungere uden hyppig menneskelig indgriben.









- Med færre mennesker til at opdage og løse problemer skal infrastrukturen være designet til høj oppetid og hurtig failover. Det bliver afgørende for, om de stærkt automatiserede varehuse kan levere stabil drift i praksis, siger Steen Lenzing.









Om Wireless Logic:

Wireless Logic udbyder IoT-løsninger, der forenkler og automatiserer IoT-forbindelse og -styring for enhver enhed, hvor som helst. Med mere end 20 millioner IoT-enheder forbundet på tværs af 165 lande og adgang til over 750 globale netværk hjælper Wireless Logic virksomheder med at designe, implementere, sikre og skalere IoT-løsninger på tværs af hele produktets livscyklus.





Wireless Logic samarbejder med over 25.000 virksomheder og organisationer verden over og er anerkendt som en global leder inden for IoT af blandt andre Gartner. Virksomheden kombinerer global dækning med lokal ekspertise, 24/7 support og løsninger inden for blandt andet IoT-forbindelse, connectivity management, device management, cybersikkerhed og robuste connectivity-løsninger. Wireless Logic understøtter kunder på tværs af brancher som landbrug, automotive, energi og forsyning, sundhed, industri 4.0, detailhandel, sikkerhed, transport og logistik.





I Danmark understøtter Wireless Logic Nordic både store virksomheder og offentlige aktører med skræddersyede IoT-løsninger, lokal rådgivning, support og stærke partnerskaber med førende netværksoperatører. Virksomheden har base i Køge og er en af markedslederne inden for IoT-forbindelse og SIM-løsninger i Norden.





Wireless Logic Nordic er det tidligere SimService, der blev opkøbt af Wireless Logic i 2015.