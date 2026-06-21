Togselskab bakker op om sigtet medarbejder

EFTER TOGULYKKE 23. APRIL:

Søndag 21. juni 2026 kl: 21:47

Lokaltog, der blandt andet kører togene på Gribskovbanen, oplyser, at en medarbejder hos Lokaltog er den ene af de sigtede, og at den pågældende medarbejder selv orienteret selskabets ledelse. Lokaltog, der har været i dialog med medarbejderen, peger på, at Nordsjællands Politi ikke har kontaktet selskabet i forbindelse med sigtelsen.





- Det er en svær situation - både for den medarbejder det handler om, og for organisationen som helhed. Vi bakker op om vores medarbejder og følger sagen tæt, siger Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør for Lokaltog.





Lokaltog henviser i øvrigt til, at Havarikommissionen's undersøgelser fortsat er i gang, og at der endnu ikke foreligger konklusioner om årsagerne til ulykken.

- Vores medarbejdere på driftscentralerne løfter hver dag en vigtig opgave for vores passagerer, ofte i et komplekst arbejdsmiljø. Derfor er det også en situation, vi tager meget alvorligt, samtidig med at vi ønsker ro om det videre forløb, siger Lars Wrist-Elkjær.





Han peger på, at Lokaltog fortsat har fuld tillid til medarbejdernes indsats og arbejder samtidig tæt sammen med relevante myndigheder for at understøtte opklaringen af hændelsesforløbet.

Lokaltog understreger, at sager af denne karakter bedst håndteres gennem tæt dialog mellem de involverede parter. Derfor foretrækker Lokaltog, at sådanne forhold behandles internt og i samarbejde med relevante myndigheder, frem for i pressen.

Ifølge politiets meddelelse på politi-update er to personer sigtet, men Lokaltog er ikke blevet orienteret om eller bekendt med den anden sigtedes identitet.





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