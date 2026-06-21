Letbanen i Odense har genoptaget driften i fuldt omfang

Søndag 21. juni 2026 kl: 21:27

Med den nye sikkerhedsgodkendelse kunne Odense Letbane genoptage kørslen i fuldt omfang mellem de to endepynkter i henholdsvis Tarup og Hjallese lørdag morgen klokken 06.00.









Den ovennævnte understøttelse af den ene gangbro mellem to bygninger på Nyt OUH, der er under opførelse, var blevet fjernet uden forudgående aftale med letbaneoperatøren Keolis, der har sikkerhedsansvaret for Odense Letbane.









- Lige nu er vi mest af alt utroligt lettede over, at vi igen kan køre på hele strækningen. De seneste uger har været stærkt utilfredsstillende for letbanens kunder. Nu skal vi i gang igen, og jeg vil gerne takke kunderne for deres tålmodighed - og forsikre om, at vi vil gøre vores yderste for at genoprette tilliden og den høje kundetilfredshed, som vi heldigvis har haft i en lang periode, før dette her ramte, siger Dan Ravn, der er administrerende direktør for Odense Letbane.









- Denne her situation burde naturligvis aldrig være opstået i første omgang. Derfor skal vi i den kommende tid have kortlagt forløbet, der gik forud for driftsstoppet. Først og fremmest for at sikre, at noget tilsvarende ikke kommer til at ske igen, siger Dan Ravn videre.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.