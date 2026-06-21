Transportministeren har fundet penge til busruter

HØJERE PRISER PÅ DIESELOLIE:

Søndag 21. juni 2026 kl: 21:15

De højere brændstofpriser presser de mange busruter, hvor busserne stadig kører på diesel. Det gælder ikke mindst uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne ikke skal lukke ruter på grund af prisstigningerne.









- Det er helt afgørende, at vi passer på vores landsbyer og livet i de områder, hvor der er langt mellem husene. Her er den kollektive transport i forvejen presset, og nu giver vi en håndsrækning, der kan bidrage til, at der ikke lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser, siger by-, land- og transportminister Signe Munk.









Hun vil gå i dialog med trafikselskaberne om midlerne til busruterne.





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