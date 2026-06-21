HØJERE PRISER PÅ DIESELOLIE:
Lørdag meddelte by-, land- og transportminister Signe Munk (SF), at SSFMR-Regeringen med en stor ekstra bevilling vil holde hånden under den kollektive transport, så busruter ikke bliver forringet på grund af de høje brændstofpriser
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Transportministeren har fundet penge til busruter
Søndag 21. juni 2026 kl: 21:15Af: Redaktionen
Lørdag meddelte by-, land- og transportminister Signe Munk (SF), at SSFMR-Regeringen med en stor ekstra bevilling vil holde hånden under den kollektive transport, så busruter ikke bliver forringet på grund af de høje brændstofpriser
De højere brændstofpriser presser de mange busruter, hvor busserne stadig kører på diesel. Det gælder ikke mindst uden for de større byer. Derfor har regeringen afsat et trecifret millionbeløb, så trafikselskaberne ikke skal lukke ruter på grund af prisstigningerne.
- Det er helt afgørende, at vi passer på vores landsbyer og livet i de områder, hvor der er langt mellem husene. Her er den kollektive transport i forvejen presset, og nu giver vi en håndsrækning, der kan bidrage til, at der ikke lukkes busruter på grund af de stigende brændstofpriser, siger by-, land- og transportminister Signe Munk.
Hun vil gå i dialog med trafikselskaberne om midlerne til busruterne.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
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- Chauffør i taxi blev sigtet for at krænke kvindelig passager
- Brug en aktivitetserklæring til tilbageregistrering af takografdata
- Togselskab bakker op om sigtet medarbejder
- Lokaltog kører igen i Nordsjælland
- Letbanen i Odense har genoptaget driften i fuldt omfang
- Transportministeren har fundet penge til busruter
- Tog-værksted til nye el-tog er færdigt
- Politiet har sigtet to personer efter togulykke på Gribskovbanen
- Politiet får flere fartsynder fra udlandet til at betale bøder
- Busser erstatter aflyste tog i Nordsjælland
- Lokale tog i Nordsjælland er aflyst fra torsdag aften
- Dokumentation for sikkerheden ved to gangbroer er sendt af sted
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