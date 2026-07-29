Tankvognsproducent har fået ny salgsrådgiver i Sverige, Danmark og Finland

Onsdag 29. juli 2026 kl: 09:00

I Danmark dækker Johnny Krøy Pedersen Jylland syd for E20 samt området øst for Lillebælt.









Johnny Krøy Pedersen har været en del af VM Tarm A/S i mere end ni år og har han opbygget en solid erfaring, senest som projektleder på gylle-segmentet, hvor han har arbejdet tæt sammen med både kunder og kolleger om udvikling og levering af kundetilpassede løsninger.









Johnny Krøy Pedersen ser frem til at bruge sin erfaring og faglige viden endnu tættere på kunderne i rollen som salgsrådgiver.









- Jeg glæder mig til at komme ud og møde både nye og kendte kunder i Danmark og Sverige. Det bedste er at komme ud og se tingene hos jer, tage en snak og sammen finde den løsning, der rent faktisk også fungerer i praksis, så den passer bedst til jeres hverdag. Jeg håber, vi ses derude, siger Johnny Krøy Pedersen.

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