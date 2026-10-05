Fransk transportkoncern bestiller 110 batteri-elektriske lastbiler
Mandag 5. oktober 2026 kl: 13:09Af: Jesper Christensen
Transport- og logistik-koncernen, Geodis, der er ejet af det franske statslige jernbaneselskab, SNCF - Société Nationale des Chemins de fer français, har bestilt 110 nye batteri-elektriske elektriske tunge lastbiler hos AB Volvo-koncernen
Ordren på de 110 elektriske lastbiler skal leveres frem til maj næste år, og lastbilerne skal bruges til transportopgaver i Frankrig, både til byleverancer og langdistancetransport. Med de nye elektriske lastbiler vil Geodis' europæiske vejtransportaktiviteter nå op på 190 elektriske lastbiler.
For at understøtte driften af den elektriske flåde etablerer Geodis et net af lademuligheder langs de vigtigste franske ruter, så chaufførferne har mulighed for at lade for hver 250. til 500. kilometer. Det sker ved at udbygge det nuværende netværk på omkring tres ladepunkter til over 200 frem mod 2030.
Lidt om Geodis:
- Geodis er ejet af det franske statslige jernbaneselskab, SNCF - Société Nationale des Chemins de fer français og er en global logistikvirksomhed
- Geodis har specialiseret sig i fire forretningsområder: Global Freight Forwarding, Global Contract Logistics, Distribution & Express Transport og European Road Network
- Geodis har aktiviteter i knap 170 lande og beskæftiger omkring 48.000 medarbejdere.
- I 2025 nåede Geodis en omsætning på 10,6 milliarder euro - omkring 80 milliarder kroner
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