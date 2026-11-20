Ejerkommunerne bag lufthavn på Djursland solgte bygninger for at leje dem

Fredag 20. november 2026 kl: 12:22

Onsdag aften i denne uge godkendte et flertal i byrådet i Aarhus Kommune som den sidste af de tre ejerkommuner to betingede aftaler indgået af Aarhus Airport A/S, der sikrer lufthavnen likviditet til fortsat drift og udvikling.









Den første aftale omhandler salg af lufthavnens faste ejendom til Heartland med henblik på en såkaldt ”sale-and-lease-back-aftale”. Den betyder, at driften af lufthavnen fortsætter uforandret blot med en anden ejer af en række bygninger, hvor lufthavnen lejer sig ind. Den anden aftale vedrører salg af et areal til Forsvaret, som konsekvens af Forsvarets behov set i lyset af den skærpede sikkerhedspolitiske situation. Aftalen supplerer en tidligere offentliggjort aftale med Forsvaret.









- Jeg er tilfreds med løsningen, som betyder, at vi ikke skal bruge flere skattekroner på Aarhus Airport, hvilket har været afgørende for mig. Samtidig sikrer aftalerne nye muligheder for fortsat at drive lufthavnen. Det er gode nyheder for lufthavnens medarbejdere og samarbejdspartnere, vores lokale erhvervsliv og for borgerne i det øst- og midtjyske område. Derudover er det også af stor betydning, at lufthavnen bidrager til at understøtte Danmarks nationale sikkerhed og beredskab, siger Aarhus' borgmester Anders Winnerskjold (S).









På samme måde udtrykker de to ejerkommuner på Djursland glæde over løsningen. Borgmester Kasper Juncher Bjerregaard (V) fra Norddjurs Kommune kalder løsningen for god - ikke kun for Djursland, men for hele regionen.









- I Norddjurs har vi et stærkt erhvervsliv, og turismen slog igen i år rekord, og derfor er Aarhus Airport helt afgørende for os - ikke kun nationalt men også internationalt. På den baggrund er jeg glad for, at vi bevarer vores ejerandel, der nu bliver i form af aktier i lufthavnen. Derudover glæder jeg mig naturligvis også over, at beredskabet og Danmarks sikkerhed bliver styrket i vores del af landet, siger han.









Borgmester Michael Harregaard Stegger (S) fra Syddjurs Kommune peger på, at der med de nye aftaler skabes yderligere ro og stabilitet om lufthavnens situation og udviklingsmuligheder.









- Vi er hjemkommune for Aarhus Airport, og lufthavnen er en vigtig del af Syddjurs. Både hvad angår turisme og arbejdspladser lokalt, og når det handler om at rejse ud til arbejde og ferie nationalt og internationalt, siger han.









Som led i aftalen konverteres Aarhus Kommunes lån til Aarhus Airport A/S på 200 millioner kroner plus påløbne renter på cirka 90 millioner kroner til ny aktiekapital. Dermed bortfalder kravet om, at Aarhus Airport skal tilbagebetale lånet. Gældskonverteringen har ikke betydning for kommunens driftsøkonomi, da der ikke er budgetteret med indtægten.









For at opretholde de nuværende ejerandele sælger Aarhus Kommune aktier i Aarhus Airport A/S til Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune for en samlet købesum på cirka 25 millioner kroner, hvilket svarer til en samlet ejerandel på cirka 10 procent.









I Aarhus Byråd stemte Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Radikale Venstre for sagen. I Syddjurs står Socialdemokratiet, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Radikale Venstre bag beslutningen, og i Norddjurs stemte alle partier og én løsgænger for sagen, mens en anden løsgænger tilsluttede sig delvist.









Lidt om den nye status for Aarhus Airport A/S:

Aarhus Airport A/S vil fremover være ejet ca. 90 procent af Aarhus Kommune, mens Norddjurs og Syddjurs ejer ca. 10 procent

Forsvaret og Heartland vil fremover eje arealer og bygninger på lufthavnens område, som Aarhus Airport lejer sig adgang til

Aftalen med Heartland samt konverteringen af Aarhus Kommunes tilgodehavende til aktier giver likviditet til at videreføre civil luftfart fra Aarhus Airport A/S

Konverteringen af gæld til aktier er af advokatfirmaet Poul Smith.vurderet til at være i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler

Aftalen bidrager til at sikre Forsvaret fremtidig råderet over den nødvendige kritiske infrastruktur med henblik på at varetage national sikkerhed

Aarhus Kommune overtager aktier fra selskabet Staus A/S, der hidtil har haft en aktieandel på 0,04 procent i lufthavnen

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