LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:
I løbet af oktober blev der nyregistreret 287 lastbiler med en totalvægt over 16 tons. Det var 2 flere end i oktober sidste år
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Print siden
- Oktober '26 endte på niveau med oktober '25
- Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent
- Ny elektrisk varebilserie kan laste op til 1.600 kg
- Lavere dieselafgift kan ikke stå alene
- Den disponibel indkomst steg med 4,5 procent i 2025
- Hvidvask rykker ind i danske virksomheder
- Udrykningskorridorer bliver national praksis på alle landets motorveje
- Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse er på plads
- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
- Kortere momsfrist gælder for virksomheder med over 50 millioner kroner i årlig omsætning
- Beskyt chauffører, biler og last
- Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
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Oktober '26 endte på niveau med oktober '25
Torsdag 19. november 2026 kl: 13:37Af: Jesper Christensen
I løbet af oktober blev der nyregistreret 287 lastbiler med en totalvægt over 16 tons. Det var 2 flere end i oktober sidste år
Scania og Volvo Trucks lå lige som for et år siden på plads et og to med henholdsvis 111 og 106 nyregistrerede lastbiler over 16 tons. Derefter fulgte Mercedes-Benz, MAN og DAF med henholdsvis 28, 25 og13 nyregistrerede lastbiler over 16 tons.
Da både Renault Trucks og Iveco fik nyregistreret hver 2 nye lastbiler i oktober i år, må de dele 6. pladsen.
Ford Trucks, der blev noteret for en enkelt nyregistreret lastbil over 16 tons i oktober sidste år, fik ikke nyregistreret nogen i oktober i år.
Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner
Mærke
Oktober 2026
Oktober 2025
Antal
Andel
Antal
Andel
Ændring i procent
Scania
111
38,68 %
93
32,63 %
19,35 %
Volvo Trucks
106
36,93 %
88
30,88 %
20,45 %
Mercedes-Benz
28
9,76 %
41
14,39 %
-31,71 %
MAN
25
8,71 %
40
14,04 %
-37,50 %
DAF
13
4,53 %
16
5,61 %
-18,75 %
Iveco
2
0,70 %
3
1,05 %
-33,33 %
Renault Trucks
2
0,70 %
3
1,05 %
-33,33 %
Ford
0
-
1
0,35 %
-
I alt
287
285
0,70 %
(Kilde: Bilstatistik.com)
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Oktober '26 endte på niveau med oktober '25
- Elektrisk lastbiler kørte frem med 28 procent
- Ny elektrisk varebilserie kan laste op til 1.600 kg
- Lavere dieselafgift kan ikke stå alene
- Den disponibel indkomst steg med 4,5 procent i 2025
- Hvidvask rykker ind i danske virksomheder
- Udrykningskorridorer bliver national praksis på alle landets motorveje
- Satserne for kørselsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse er på plads
- Lavere dieselafgifter bliver godt modtaget af vognmandsorganisation
- Kortere momsfrist gælder for virksomheder med over 50 millioner kroner i årlig omsætning
- Beskyt chauffører, biler og last
- Varer fra tyveri i juni er dukket op på netsider
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