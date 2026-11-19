Oktober '26 endte på niveau med oktober '25

LASTBILER OVER 16 TONS TOTALVÆGT:

Torsdag 19. november 2026 kl: 13:37

Scania og Volvo Trucks lå lige som for et år siden på plads et og to med henholdsvis 111 og 106 nyregistrerede lastbiler over 16 tons. Derefter fulgte Mercedes-Benz, MAN og DAF med henholdsvis 28, 25 og13 nyregistrerede lastbiler over 16 tons.









Da både Renault Trucks og Iveco fik nyregistreret hver 2 nye lastbiler i oktober i år, må de dele 6. pladsen.









Ford Trucks, der blev noteret for en enkelt nyregistreret lastbil over 16 tons i oktober sidste år, fik ikke nyregistreret nogen i oktober i år.













Nyregistrerede lastbiler over 16 ton - alle drivliner Mærke Oktober 2026 Oktober 2025

Antal Andel Antal Andel Ændring i procent Scania 111 38,68 % 93 32,63 % 19,35 % Volvo Trucks 106 36,93 % 88 30,88 % 20,45 % Mercedes-Benz 28 9,76 % 41 14,39 % -31,71 % MAN 25 8,71 % 40 14,04 % -37,50 % DAF 13 4,53 % 16 5,61 % -18,75 % Iveco 2 0,70 % 3 1,05 % -33,33 % Renault Trucks 2 0,70 % 3 1,05 % -33,33 % Ford 0 - 1 0,35 % - I alt 287

285

0,70 %

(Kilde: Bilstatistik.com)

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