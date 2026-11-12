Køreledninger kommer til Aarhus
Torsdag 12. november 2026 kl: 10:30Af: Redaktionen
Banedanmark inviterer til informationsmøde om elektrificeringen af jernbanen i Aarhus. I forbindelse med elektrificeringen skal store gule maskiner fuldende Aarhus H-projektet med 600 kørestrømsmaster
Informationsmødet finder sted torsdag 19. november klokken 17 - 19 på Aarhus Rådhus, hvor projektchef Martin Løgstrup Jensen og hans kolleger fra Banedanmark holder oplæg om elektrificeringen og fortæller om, hvad man som nabo og passager kan forvente.
Der er plads til 300 deltagere, så tilmelding er nødvendig. Interesserede kan tilmelde sig her:
Elekrificeringen er den sidste del af den store ombygning af Aarhus H, som Banedanmark har vædret i gang med siden foråret 2025. Aarhus Hovedbanegård har været en af jernbanens største byggepladser, hvor spor og perroner er fornyet, sporene opgraderet til højere hastigheder, og de gamle analoge signaler er udskiftet med et nyt, digitalt signalsystem. Når master og køreledninger er på plads, fuldendes elektrificeringen af hovedstrækningen mellem København og Aalborg Lufthavn.
Lidt fakta om elektrificeringen i Aarhus:
- I Aarhus opsætter Banedanmark 600 kørestrømsmaster og trækker over 22,8 kilometer kørestrømsledning
- Banedanmark er i gang med at udføre prøvesugninger ved hvert af de kommende mastefundamenter for at kunne omlægge eventuelle kabler og dræn
- Betonfundamenterne, som masterne skal monteres på, bankes herefter mellem selv og ni meter ned i jorden
- Kørestrømsmasterne er designet til at holde køreledningen i en højde på 5,3-5,5 meter over skinnerne
- Køretråden skal forsyne togene med strøm, som ledes frem til togene fra fordelingsstationer, hvor den transformeres fra 150 kV til de 25 kV, som togene bruger
- Strømmen kommer fra fire transformerstationer i Svenstrup, Randers, Hatting og Fredericia
- Der kan være op til 110 meter mellem masterne ude på strækningen. På stationer er afstanden noget kortere - helt ned til 15 meter
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