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Transportministeren er ramt af stress

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 09:32
Af: Redaktionen

By-, land- og transportminister Signe Munk (SF) er blevet sygemeldt med stress og har ønsket at træde ud af SSFMR-Regeringen


Statsminister Mette Frederiksen (S) en vil derfor indstille til Hans Majestæt Kongen, at medlem af Folketinget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) udnævnes til by-, land- og transportminister


Statsministeren præsenterer den nye minister for Hans Majestæt Kongen klokken 14.45. 


Statsministeriet oplyser, at der ikke blive gennemført afskedsaudiens for den afgående minister eller overdragelsesforretning i ministeriet.



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