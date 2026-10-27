Transportministeren er ramt af stress

Tirsdag 27. oktober 2026 kl: 09:32

Statsminister Mette Frederiksen (S) en vil derfor indstille til Hans Majestæt Kongen, at medlem af Folketinget Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) udnævnes til by-, land- og transportminister









Statsministeren præsenterer den nye minister for Hans Majestæt Kongen klokken 14.45.









Statsministeriet oplyser, at der ikke blive gennemført afskedsaudiens for den afgående minister eller overdragelsesforretning i ministeriet.

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