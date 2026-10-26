- Svensk færgerederi køber op i Norge

Mandag 26. oktober 2026 kl: 13:56

Aftalen, der skal godekendes af de relevante konkurrencemyndigheder, vil forene to rederier, der i dag er aktive inden for passager- og godstransport i Nordeuropa.









Bliver købsaftalen gennemført viil Stena Line videreføre Color Line som en selvstændig, uafhængig virksomhed med et selvstændigt brand og med lokal ledelse i Norge og med norsk registrerede færger. Samtidig vil Stena Line udnytte sin industrielle kompetence, rækkevidde og erfaring for at styrke og videreudvikle Color Line - blandt andet inden for dekarbonisering, teknologi og digitalisering, kundeservice og logistik.









- Når vi får lov til at byde Color Line velkommen til Stena-familien, er jeg sikker på, at vi sammen vil kunne udvikle ikke blot vores forretningsmæssige muligheder, men også bidrage til fremskridt for vores samfund inden for blandt andet turisme og en mere bæredygtig udvikling for søfarten, siger Niclas Mårtensson, der er direktør for Stena Line.









Hos Color Line, fremhæver koncerndirektør Trond Kleivdal, at det norske færgerederi er et af de mest kendte og mest værdsatte brands i branchen, og at Stena Line ønsker at bevare Color Lines styrker, samtidig med at det norske selskab får et stærkere fundament for forbedring og fornyelse som en del af Stena Line-familien.









- Sammen med vores medarbejdere vil vi have styrken til at forme fremtiden gennem kvalitet, effektivitet og pålidelighed i alle dele af kunderejsen, siger Trond Kleivdal.









Underskrivelsen af aftalen vil ikke betyde ændringer af afgange, bookinger eller igangværende kunde- og leverandørrelationer inden for Color Line eller Stena Line. Begge selskaber fortsætter deres virksomhed som separate og uafhængige virksomheder, mens transaktionen afventer myndighedsgodkendelse.









Detaljer om aftalen:

Transaktionen vil blive struktureret som en aktiekøbsaftale, hvor Stena AB's heltejede datterselskab Stena Rederi AB køber samtlige aktier i Color Group AS fra ONS Invest II AS, som er heltejet af Olav Nils Sunde og familie. ONS Invest II AS ejer 100 procent af Color Group, som til gengæld ejer 100 procent af Color Line med datterselskaber. Parterne er blevet enige om ikke at offentliggøre de finansielle vilkår for den foreslåede transaktion, som er genstand for myndighedsgennemgang.









Den foreslåede transaktion forventes gennemført ved udgangen af første kvartal eller i løbet af andet kvartal 2027.