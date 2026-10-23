Hårdere straffe for miljøsnyd må ikke gå ud over vognmændenes retssikkerhed

TRANSPORTORGANISATION:

Fredag 23. oktober 2026 kl: 12:19

- Der skal selvfølgelig slås hårdt ned på virksomheder, der bevidst snyder med håndteringen af jord og affald. Men det er helt afgørende, at ansvaret placeres hos den, der faktisk har overtrådt reglerne, siger Simon Bøgesvang, der er chefjurist hos ITD.









- Vognmænd skal ikke risikere at blive straffet for fejl, som andre har ansvaret for, understreger han.









Hvis lovforslaget biler vedtaget, vil bøderne for overtrædelser af miljøbeskyttelsesloven og jordforureningsloven som udgangspunkt blive fordoblet fordobler bøderne.









For erhvervsdrivende vil den almindelige minimumsbøde efter miljøbeskyttelsesloven stige fra 10.000 til 20.000 kroner, mens visse overtrædelser af krav om anmeldelse, miljøscreening og miljøkortlægning kan udløse en mindstebøde på 40.000 kroner. Og bøderne kan blive væsentligt højere, hvis overtrædelsen eksempelvis har medført en økonomisk fordel.









Hos ITD er der opbakning til en hårdere indsats mod bevidst miljøkriminalitet. Men organisationen er samtidig bekymret for vognmændenes retssikkerhed, når sanktionerne skærpes så markant.









- En vognmand skal naturligvis have styr på sine egne forpligtelser og den dokumentation, der kræves under transporten. Men han har ikke nødvendigvis mulighed for at kontrollere, om de analyser og oplysninger, han får fra kunden, er korrekte. Den forskel skal også afspejles i myndighedernes håndhævelse, siger Simon Bøgesvang.









Hos ITD peger man på, at transportvirksomheder ofte alene står for selve transporten, mens ansvaret for eksempelvis screening, klassificering og miljøkortlægning ligger hos andre aktører.









Et tænkt eksempel kunne være en entreprenør, som bestiller en vognmand til at køre overskudsjord til et modtageanlæg. Dokumentationen beskriver jorden som ren, men ved modtagelsen konstateres forurening. I sådan en situation er det ifølge ITD afgørende, at transportøren ikke automatisk gøres ansvarlig for den forkerte klassificering, men vurderes på, om vedkommende selv har overholdt sine forpligtelser.









Lovforslaget har været i høring, og ITD har som høringspart i sit høringssvar til lovforslaget efterlyst tydeligere ansvarsgrænser, en samlet vejledning til transportører og mere ensartet kommunal praksis.









Myndighederne har efterfølgende fastslået, at lovforslaget ikke ændrer den eksisterende ansvarsfordeling.









ITD understreger, at de markant højere bødeniveauer øger behovet for klare regler og ensartet håndhævelse.









Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal det efter planen træde i kraft torsdsag 1. januar 2027.









her: Interesserede kan se lovforslaget





her: Interesserede kan finde yderligere information om behandlingen af lovforslaget













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