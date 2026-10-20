Aabenraa'er skal møde Folketingets Transportudvalg

PASSAGERFORHOLD:

Tirsdag 20. oktober 2026 kl: 11:32

Forud for mødet skrev Daniel Noti 28. juli følgende til Folketingets Transportudvalg:





Jeg ønsker hermed at søge foretræde for transportudvalget.





Danmark mangler en fælles passagerstemme.





Den kollektive trafik har det ikke nemt. Mange passagerer oplever udfordringer med sammenhæng, information og koordinering. Samtidig er den fælles stemme, der tidligere kunne samle passagerernes erfaringer og repræsentere deres interesser på tværs af den kollektive trafik, blevet svækket.





Da PassagerPulsen under Forbrugerrådet Tænk mistede sin bevilling på finansloven og lukkede, forsvandt den eneste landsdækkende og uafhængige organisation, der arbejdede for passagerernes interesser på tværs af busser, tog og øvrige trafikselskaber.





PassagerPulsen havde en vigtig opgave med at samle passagerernes erfaringer, sætte fokus på problemer i den kollektive trafik og være en uafhængig stemme i debatten om, hvordan transporten kunne forbedres.





I dag findes der forskellige brugerråd, pendlerråd og paneler hos de enkelte trafikselskaber. DSB har eksempelvis et handicappanel, og flere trafikselskaber har lokale bruger- og pendlerråd. Det er gode initiativer, men de arbejder hver for sig.





For mig giver det ikke mening, at hvert enkelt trafikselskab har sit eget brugerråd eller panel, når den kollektive trafik i virkeligheden hænger sammen på tværs af hele Danmark.





DSB, trafikselskaberne, kommunerne og regionerne skal samarbejde, hvis vi vil skabe en sammenhængende kollektiv trafik. Derfor bør passagerernes stemme også være samlet på tværs - ikke opdelt i en række lokale råd og paneler.





Kun ved at samarbejde på tværs kan vi skabe en kollektiv trafik, der binder Danmark bedre sammen. Det kræver også, at passagererne får én fælles og uafhængig stemme, som kan pege på de udfordringer, der går på tværs af selskaber og landsdele.





Derfor er der brug for konkrete løsninger.





Hvis vi ønsker en stærkere kollektiv trafik, skal passagerernes stemme igen have en fast plads i udviklingen.





Et konkret forslag er at oprette et nationalt passagerråd. Rådet skal være uafhængigt og samle repræsentanter fra passagerer, pendlere, mennesker med handicap, DSB, trafikselskaberne og andre relevante aktører.





Et nationalt passagerråd skal ikke erstatte de lokale brugerråd, men samle deres erfaringer og sikre, at problemer og forslag bliver løftet fra det lokale niveau til et nationalt niveau.





Rådet kunne blandt andet have til opgave at:





• følge udviklingen i den kollektive trafik set fra passagerernes perspektiv,

• udarbejde en årlig rapport om passagerernes oplevelser og udfordringer,

• skabe dialog mellem passagerer, trafikselskaber og politikere,

• komme med anbefalinger til, hvordan den kollektive trafik kan blive mere…





Sammenhængende og tilgængelig

Derudover bør der være en fast dialog mellem passagerernes repræsentanter, transportministeren og Folketingets transportordførere, så passagerernes erfaringer bliver inddraget, før store beslutninger bliver truffet.





I dag har vi en ny transportminister og nye transportordførere. Derfor vil jeg stille et spørgsmål:





Er tiden kommet til at oprette et nationalt passagerråd?





Hvordan vil I sikre, at passagerernes erfaringer og forslag bliver hørt - ikke kun lokalt, men på tværs af hele Danmark?





Passagererne er ikke bare kunder. De er en vigtig ressource, fordi de hver dag oplever, hvad der fungerer - og hvad der ikke fungerer.





Hvis vi vil have flere til at vælge bus og tog, skal vi ikke kun investere i skinner, tog og busser. Vi skal også investere i passagerernes indflydelse.





En stærk kollektiv trafik kræver en stærk og samlet passagerstemme.

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