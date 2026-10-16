Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele
I løbet af årets første måneder blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 597 lastbiler i det lette segment mellem 3.501 og 16.000 kg. Det var 23 flere end i samme periode sidste år. Ud af de 597 var de 370 batteri-elektriske lastbiler, hvilket svarede ti en andel på 61,98 procent. Efter samme periode sidste år var andelen 52,44 procent
Nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg - alle drivliner og elektriske
Mærke
Januar - september 2026
Januar - september 2025
2026 - 2025
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Antal elektriske
Alle
Andel el-lastbiler
Alle - ændring
Mercedes-Benz
183
232
78,88 %
207
283
73,14 %
-11,59 %
Toyota
66
66
100,00 %
22
22
100,00 %
200,00 %
Renault
35
35
100,00 %
15
20
75,00 %
133,33 %
Maxus
25
25
100,00 %
10
10
100,00 %
150,00 %
Iveco
18
70
25,71 %
13
86
15,12 %
38,46 %
Peugeot
13
13
100,00 %
0
0
-
100,00 %
Fiat
10
10
100,00 %
2
3
66,67 %
400,00 %
Ford
8
11
72,73 %
24
25
96,00 %
-66,67 %
Citroen
6
6
100,00 %
1
1
100,00 %
500,00 %
Fuso
3
4
75,00 %
6
14
42,86 %
-50,00 %
Opel
2
5
40,00 %
0
0
-
100,00 %
DAF
1
8
12,50 %
0
1
-
100,00 %
BMC
0
1
-
1
1
100,00 %
-
Bucher
0
2
-
0
0
-
100,00 %
Hako
0
1
-
0
1
-
100,00 %
MAN
0
79
-
0
82
-
100,00 %
Ravo
0
4
-
0
5
-
100,00 %
Volkswagen
0
8
-
0
2
-
100,00 %
Volvo Trucks
0
17
-
0
18
-
100,00 %
I alt
370
597
61,98 %
301
574
52,44 %
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