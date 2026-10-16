Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele

LETTE LASTBILER:

Fredag 16. oktober 2026 kl: 12:59

Mercedes-Benz topper ligger nummer et på listen - både når det gælder det totale antal og antallet af batteri-elektriske lastbiler. Den tyske producent fik i årets første ni måneder nyregistreret i alt 231 lastbiler i segmentet, hvoraf 183 var batteri-elektriske. I samme periode sidste år lå Mercedes-benz også nummer et med et samlet antal nyregistrerede lastbiler på 283, hvoraf de 207 var batteri-elektriske.









I nedenstående tabel kan man se det faktiske totale antal nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg og det tilsvareden antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler i årets første ni måneder med tilhørende markedsandele sammenholdt med de samme tal for tilsvarende periode sidste år.





Nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg - alle drivliner og elektriske Mærke Januar - september 2026 Januar - september 2025 2026 - 2025 Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Antal elektriske Alle Andel el-lastbiler Alle - ændring

i procent Mercedes-Benz 183 232 78,88 % 207 283 73,14 % -11,59 % Toyota 66 66 100,00 % 22 22 100,00 % 200,00 % Renault 35 35 100,00 % 15 20 75,00 % 133,33 % Maxus 25 25 100,00 % 10 10 100,00 % 150,00 % Iveco 18 70 25,71 % 13 86 15,12 % 38,46 % Peugeot 13 13 100,00 % 0 0 - 100,00 % Fiat 10 10 100,00 % 2 3 66,67 % 400,00 % Ford 8 11 72,73 % 24 25 96,00 % -66,67 % Citroen 6 6 100,00 % 1 1 100,00 % 500,00 % Fuso 3 4 75,00 % 6 14 42,86 % -50,00 % Opel 2 5 40,00 % 0 0 - 100,00 % DAF 1 8 12,50 % 0 1 - 100,00 % BMC 0 1 - 1 1 100,00 % - Bucher 0 2 - 0 0 - 100,00 % Hako 0 1 - 0 1 - 100,00 % MAN 0 79 - 0 82 - 100,00 % Ravo 0 4 - 0 5 - 100,00 % Volkswagen 0 8 - 0 2 - 100,00 % Volvo Trucks 0 17 - 0 18 - 100,00 % I alt 370 597 61,98 % 301 574 52,44 %



(Kilde: Bilstatistik.dk)

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