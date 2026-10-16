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LETTE LASTBILER:

Batteri-elektriske udgjorde knap to trediedele

Fredag 16. oktober 2026 kl: 12:59
Af: Jesper Christensen

I løbet af årets første måneder blev der ifølge Bilstatistik.dk nyregistreret 597 lastbiler i det lette segment mellem 3.501 og 16.000 kg. Det var 23 flere end i samme periode sidste år. Ud af de 597 var de 370 batteri-elektriske lastbiler, hvilket svarede ti en andel på 61,98 procent. Efter samme periode sidste år var andelen 52,44 procent

Mercedes-Benz topper ligger nummer et på listen - både når det gælder det totale antal og antallet af batteri-elektriske lastbiler. Den tyske producent fik i årets første ni måneder nyregistreret i alt 231 lastbiler i segmentet, hvoraf 183 var batteri-elektriske. I samme periode sidste år lå Mercedes-benz også nummer et med et samlet antal nyregistrerede lastbiler på 283, hvoraf de 207 var batteri-elektriske.


I nedenstående tabel kan man se det faktiske totale antal nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 kg og 16.000 kg og det tilsvareden antal nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler i årets første ni måneder med tilhørende markedsandele sammenholdt med de samme tal for tilsvarende periode sidste år.


Nyregistrerede lastbiler mellem 3.501 og 16.000 kg - alle drivliner og elektriske

Mærke

Januar - september 2026

Januar - september 2025

2026 - 2025

Antal elektriske 

Alle

Andel el-lastbiler

Antal elektriske

Alle

Andel el-lastbiler

Alle - ændring
 i procent

Mercedes-Benz

183

232

78,88 %

207

283

73,14 %

-11,59 %

Toyota

66

66

100,00 %

22

22

100,00 %

200,00 %

Renault

35

35

100,00 %

15

20

75,00 %

133,33 %

Maxus

25

25

100,00 %

10

10

100,00 %

150,00 %

Iveco

18

70

25,71 %

13

86

15,12 %

38,46 %

Peugeot

13

13

100,00 %

0

0

-

100,00 %

Fiat

10

10

100,00 %

2

3

66,67 %

400,00 %

Ford

8

11

72,73 %

24

25

96,00 %

-66,67 %

Citroen

6

6

100,00 %

1

1

100,00 %

500,00 %

Fuso

3

4

75,00 %

6

14

42,86 %

-50,00 %

Opel

2

5

40,00 %

0

0

-

100,00 %

DAF

1

8

12,50 %

0

1

-

100,00 %

BMC

0

1

-

1

1

100,00 %

-

Bucher

0

2

-

0

0

-

100,00 %

Hako

0

1

-

0

1

-

100,00 %

MAN

0

79

-

0

82

-

100,00 %

Ravo

0

4

-

0

5

-

100,00 %

Volkswagen

0

8

-

0

2

-

100,00 %

Volvo Trucks

0

17

-

0

18

-

100,00 %

I alt

370

597

61,98 %

301

574

52,44 %


(Kilde: Bilstatistik.dk)



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