Logistikdirektør skifter arbejdsplads

Fredag 27. november 2026 kl: 11:27

Bo Svane Kepler tiltræder som logistikdirektør i Dagrofa Foodservice mandag 4. januar 2027. (Foto: Dagrofa)

Bo Svane Kepler har knap 30 års erfaring med logistik, supply chain og ledelse i større virksomheder i fødevarebranchen. De seneste tre år har han været Vice President, Supply Chain Planning i Arla Foods. Før det var han logistikdirektør i Arla's danske forretning fra 2016 til 2023. Inden da var Bo Svane Kepler knap 20 år hos Nestlé Danmark, hvor han i flere roller arbejdede med supply chain, planning og strategisk organisationsudvikling.









- Bo har stor og relevant erfaring med i rygsækken, og vi kommer til at nyde særdeles godt af hans kompetencer. Han kan både tænke strategisk, samarbejde på tværs og skabe gode relationer. Han har også vist, at han kan sætte en klar retning, som bliver udlevet i hverdagen, siger Michael Christensen, der er administrerende direktør i Dagrofa Foodservice.









- Det har været vigtigt for os at finde en profil, der kan løfte vores logistikløsninger til et endnu højere niveau. Vores vækststrategi i Dagrofa, Gro'27, betyder, at vi får flere kunder at servicere i dagligdagen. De skal kunne regne med, at de rigtige varer kommer frem til tiden og i den rette kvalitet, også når vi vokser. Jeg er overbevist om, at Bo er den rigtige til at styrke vores logistik, så vi fortsat kan levere den service, vores kunder forventer, siger han videre.









Bo Svane Kepler kender Dagrofa udefra gennem mange års samarbejde i fødevarebranchen. I sit nye job skal han være med til at forme både den daglige drift og den strategiske udvikling i Dagrofa Foodservice.









- Gennem mine tidligere ansættelser har jeg fået et rigtig godt indtryk af Dagrofa, og nu ser jeg frem til at lære Dagrofa Foodservice at kende indefra. Jeg er særligt nysgerrig på, hvordan vi kan samarbejde endnu tættere om forbedringer, som kommer kunderne i de professionelle køkkener til gode, siger Bo Svane Kepler, der peger på, at logistik med fødevarer kræver noget helt særligt.









- Det er ofte friske varer, som skal hurtigt og sikkert frem, og det er afgørende for, at vores kunder kan skabe gode madoplevelser. Derfor glæder jeg mig til at mærke pulsen i hele værdikæden og være med til at gøre en forskel for kunderne hver eneste dag, påpeger han.









Bo Svane Kepler har primært gjort karriere bag et skrivebord, men han har også selv leveret varer med lastbil. Som ung tog han stort kørekort i militæret, og siden har han i sommerferier kørt som chauffør og leveret is til spisesteder og kiosker i Nyhavn og Tivoli.









Fakta om Dagrofa Foodservice:

Dagrofa Foodservice er totalleverandør til foodservicesektoren i Danmark og en del af Dagrofa-koncernen

Dagrofa Foodservice står stærkt i markedet inden for kantiner og hoteller

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Dagrofa Foodservice 30 Cash&Carry-butikker over hele landet og specialisterne HKI Ost, Grambogård, Grøn Fokus/CHI Foodsupply og Prima Frugt

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