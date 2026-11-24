Solceller til køretøjer passer også til lastbiler og busser i Polen

Tirsdag 24. november 2026 kl: 11:23

Af: Redaktionen Green Energy's administrerende direktør Martin Thaysen (tv) sammen med Daniel Wolszczak og Marcin Sacewicz, der har etableret Green Fleet Energy Sp. z o.o., som driver Green Energy Poland.

Polske transportvirksomheder oplever lige som vognmænd i andreeuropæiske lande stigende brændstofpriser og pres på indtjeningen. Her er solceller på køretøjer ifølge Green Energy en praktisk måde at reducere de samlede ejer- og driftsomkostninger (TCO) og øge køretøjernes oppetid på. Den typiske tilbagebetalingstid er omkring 12 - 18 måneder.









Green Energy har dokumenteret gennemsnitlige årlige dieselbesparelser på 650 - 850 liter pr. lastbil alene fra solcellerne. Resultaterne bygger på driftsdata fra over 10 millioner kørte kilometer. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har uafhængigt gennemgået virksomhedens målemetode og har i egne forsøg bekræftet betydelige dieselbesparelser.









Efter Alliance for Solar Mobility's debat på IAA Transportation 2026 i Hannover i september fremhævede den tyske bilindustris brancheorganisation VDA de målbare brændstofbesparelser, lavere udledninger og det kommercielle potentiale ved solceller på køretøjer.









Transportvirksomheder udvider brugen af solceller

Green Energy har leveret over 3.000 solcellesystemer, der er drift på lastbiler, køletrailere, busser og specialkøretøjer som mobilkraner rundt omkring i Europa.









Transportvirksomheder som PostNord Danmark og Frode Laursen og uddannelsesinstitutionen Dekra er gået videre fra de indledende afprøvninger og installerer solceller på flere køretøjer i deres flåder. Samtidig bliver solceller i stigende grad valgt som standardudstyr på nye køretøjer.









Solcellerne leverer strøm til den køretøjernes elektriske systemer, når de kører, og hjælper også med at holde batterierne opladet, hvilket kan forlænge batteriernes levetid og mindske nedbrud og uplanlagte driftsstop. Det er særligt vigtigt for køletrailere og specialkøretøjer, hvor en stabil batteriforsyning er afgørende.









Et oplagt tidspunkt at satse på Polen

Polen rummer et betydeligt potentiale for at udbrede solceller til flere erhvervskøretøjer. Derfor øger Green Energy sin tilstedeværelse i landet. Green Energy Poland drives gennem Green Fleet Energy Sp. z o.o., der er etableret af Daniel Wolszczak og Marcin Sacewicz. Daniel Wolszczak har tidligere stået i spidsen for Iveco's lastbilforretning i Polen, Baltikum og Ukraine, mens Marcin Sacewicz har omfattende erfaring med salg af erhvervskøretøjer og forhandlernetværk.









- Polen er et af Europas største markeder for vejgodstransport, og jeg er særligt stolt af, at vi nu udvider vores tilstedeværelse her. Daniel og Marcin har tilsammen 25 års erfaring fra Iveco, hvor de har arbejdet med flådeoperatører inden for både lastbilsalg og service. De ved, hvor afgørende oppetid og de samlede ejer- og driftsomkostninger er for transportvirksomhederne, og hvordan ny teknologi kan bidrage til forbedringer på begge områder. Det er lovende for vores kunder og for udbredelsen af solceller på erhvervskøretøjer, siger Martin Thaysen, der er administrerende direktør i Green Energy Group.









- Gennem mit tætte samarbejde med lastbilproducenter og transportvirksomheder kender jeg det pres, som den polske transportbranche står over for. Da jeg så, hvad Green Energy opnåede i resten af Europa, fik jeg øje på mulighederne i Polen. Vores ambition er, at solceller skal være et naturligt valg at overveje for enhver lastbil- og trailerflåde i Polen - understøttet af lokal ekspertise og service, siger Daniel Wolszczak, medstifter af Green Energy Poland.









Virksomheden vil i første omgang fokusere på lastbiler og trailere og samarbejde med vognmænd, flådeoperatører, køretøjsproducenter, forhandlere, opbyggere og leasingselskaber. Busser og turistbusser følger derefter.









- Vi bygger videre på Green Energys eksisterende kundebase i Polen. Nu er vores prioritet at gøre teknologien lettere tilgængelig for polske transportvirksomheder med lokal ekspertise, hjælp til installation og service, siger Marcin Sacewicz, medstifter af Green Energy Poland.









Solceller udviklet til erhvervstransport

Green Energys fleksible solpaneler uden glas er blot 3 mm tykke, vejer 2,2 kg pr. kvadratmeter og er stort set vedligeholdelsesfrie. De kan monteres både på nye og eksisterende køretøjer. På en lastbil tager installationen typisk omkring to timer. Panelerne forsyner køretøjets elektriske udstyr med strøm og mindsker dermed belastningen på den motordrevne generator.









Om Green Energy:

Green Energy Group er en dansk virksomhed, der udvikler praktiske, integrerede solcelleløsninger til transport og særlige solcelleprojekter. Inden for transport er Green Energy blandt de førende inden for anvendelse af solceller på lastbiler, busser og trailere. Virksomheden kombinerer avanceret solcelleteknologi med intelligent dataanalyse for at reducere brændstofforbrug, udledninger og batterirelateret nedetid.

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