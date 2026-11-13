Skinnefejl og en afbrændt hytte betyder færre tog mellem København og Fredericia

Fredag 13. november 2026 kl: 18:31

Banedanmark peger på, at hastighedsnedsættelserne er nødvendige, så fejlene ikke udvikler sig til skinnebrud.









Banedanmark oplyser, at der er 30 såkaldte gruppe-1 fejl på strækningen mellem København - Køge Nord - Ringsted og yderligere en række fejl i samme kategori på Vestfyn, der fører til hastighedsnedsættelser til 80 km/t.









Samtidig er der fortsat nedsat hastighed og tidstab på cirka fem til ti minutter på tog gennem Aarup Station på Fyn, hvor en teknikhytte nedbrændte i begyndelsen af oktober.









- Tilsammen betyder disse forhold, at der nu er så lidt luft i køreplanen, at der må laves ret omfattende ændringer og aflysninger fra mandag morgen, siger Nicolai Smidt Sigsgaard, der er direktør for vedligehold i Banedanmark.









- Hastighedsnedsættelser er en sikkerhedsforanstaltning som svar på skinnefejl. Det er ikke farligt eller usikkert for passagerer, så længe vi reagerer kontant og rettidigt, og det er det, vi gør nu med disse tiltag. Samtidig arbejder vi benhårdt på at få udbedret de fejl, der ligger bag, siger han videre.









Hastighedsnedsættelserne på Sjælland og Fyn vil slå ud som forsinkelser flere steder i landet, da tognettet er et sammenhængende system, hvor forsinkelser ét sted kan forplante sig til flere steder.









- De ændringer, som vi indfører nu, vil vare frem til søndag 29. november. På baggrund af erfaringerne med effekten af vores tiltag vil vi vurdere, hvad der bliver nødvendigt efter 29. november. Forsinkelserne vil variere, men et eksempel vil være, at det vil tage i størrelsesordenen 15 minutter længere at komme fra København H til Fredericia, siger Nicolai Smidt Sigsgaard.









Lidt om fejl og perioden med færre tog:

Regionaltog mellem Odense og Fredericia aflyses og erstattes med togbusser

Regionaltog fra Næstved over Køge Nord til København H kører kun til Køge Nord, hvilket giver aflysninger af nogle myldertidstog på Kystbanen

Fejlene konstateres ved hjælp af ultralydsmålinger af skinnerne, hvor begyndende revner afsløres

Fejl i gruppe 0 er den mest alvorlige kategori af skinnefejl, der kræver hastighedsnedsættelse

Fejl i gruppe 1 er den næstmest alvorlige kategori af skinnefejl, der giver risiko for skinnebrud ved temperaturændringer

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