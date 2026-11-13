DSB kørte større passageromsætning hjem med utilfredsstillende punktlighed

Fredag 13. november 2026 kl: 13:28

I forbindelse med kvartalsrapporten for årets tredje kvartal fremhæver DSB følgende:

Passageromsætningen for fjern- og regionaltog er på niveau med sidste år

Passageromsætningen er steget for S-tog

Driftsudfordringerne har medført lavere kundepunktlighed og færre solgte rejser

Vækst i antal rejser med S-tog i tredje kvartal

DSB har fortsat fokus på at styrke sit beredskab ved større hændelser





Resultat før skat efter årets første tre kvartaler er på 314 millioner kroner mod 630 millioner kroner i samme periode sidste år. DSB peger på, at årets omfattende driftsudfordringer har udløst øgede omkostninger til erstatningstransport og rejsetidsgaranti. De fleste øvrige driftsomkostninger er ifølge DSB faldet eller på niveau med samme periode sidste år.









DSB peger i forbindelse med kvartalsrapporten på, at selskabets investeringer i nye tog og infrastruktur skrider frem, og løbende ibrugtagninger udløser stigende afskrivninger. I perioden er der blandt andet gjort fremskridt i arbejdet med at etablere det nye S-togsværksted i Vinge og den videre udvikling af Postbyen ved Københavns Hovedbanegaard.









Resultat for 2026

I årsrapporten for 2025 forventede DSB et positivt resultat før skat for 2026 i størrelsesordenen 200-300 millioner kroner. I halvårsrapporten blev forventningen nedjusteret til 50-150 millioner kroner, hvilket DSB fastholder i den seneste kvartalsrapport.









Togdriften for DSB's fjern- og regionaltog har været udfordret i 2026. Kundepunktligheden har i årets første ni måneder været utilfredsstillende lav og ligget på 63,7 procent målt på, hvor mange der kommer frem med mindre end tre minutters forsinkelse. DSB peger i den forbindelse på, at mere end 85 ud af 100 passagerer i fjern- og regionaltog kommet frem med mindre end 10 minutters forsinkelse.









her: Interesserede kan læse DSB's rappport for årets tredie kvartal

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