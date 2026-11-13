Passagertallet er steget med 40 procent

Fredag 13. november 2026 kl: 13:05

- Det er nogle flotte tal, og det er dejligt at se, at stadig flere tager letbanen til sig. Vi har længe glædet os til at få en bedre kollektiv trafik, og nu kan vi se, at den også bliver brugt. Det er en rigtig positiv udvikling for Ishøj, siger Ishøjs borgmester, Merete Amdisen (S).









Hovedstadens Letbane åbnede sin første strækning mellem Ishøj og Rødovre Nord i oktober sidste år, mens anden etape videre fra Rødovre til Lyngby åbnede i august.









Undervejs stopper letbanen på i alt 29 stationer med forbindelse til eksempelvis seks S-togsstationer, arbejdspladser, uddannelsessteder og hospitaler langs Ring 3.









Generelt er letbanen i Hovedstaden kommet godt fra start. Ifølge Hovedstadens Letbane benyttede omkring 24.000 passagerer banen på en almindelig hverdag i den første måned efter åbningen af den fulde strækning. Det var dobbelt så mange som forventet.

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