Renovationsfirma nåede 100 elektriske skraldebiler for en god måned siden

Tirsdag 10. november 2026 kl: 15:11

Af: Redaktionen Alufælge, lange horn på taget, ekstra stafferinger og flag markerede, at den elektriske skraldebil nummer 100 hos Verdis ikke var en helt almindelig levering. (Foto: Ejner Hessel A/S)

For Johnny Lind, der er indkøbs- og flådechef hos Verdis Danmark, er den elektriske renovationsvil nummer 100 et synligt resultat af en udvikling, der begyndte længe før elektriske lastbiler blev hverdag på de danske veje.









Men historien om de 100 elektriske skraldebiler handler også om de mennesker og samarbejder, der har været med til at få udviklingen til at ske.









Fra ombygget dieselbil til 100 elektriske renovationsbiler

Verdis står i dag for indsamling af husholdningsaffald i 28 danske kommuner og har dermed, ifølge Johnny Lind, den største markedsandel inden for området. Virksomheden driver desuden affaldsbehandlingsanlæg flere steder i Danmark.









Tilbage i 2019 begyndte Verdis at investere i elektriske renovationsbiler. Dengang var udvalget begrænset, og den første elektriske Econic fra Mercedes-Benz måtte en tur til Holland for at blive bygget om fra dieseldrift til eldrift. Den fik fjernet dieselmotor og gearkasse og blev udstyret med en elektrisk drivline.









Siden er udviklingen gået stærkt. Da Mercedes-Benz begyndte at tilbyde den elektriske eEconic direkte fra fabrikken, så Verdis mulighederne.









- Da vi skulle byde på renovationsopgaven i Roskilde, var der udsigt til, at der kunne komme 25 elektriske eEconic til Danmark, siger Johnny Lind og peger på, at det var en satsning at tage de første, der kom til landet, men også et udtryk for, at Verdis tidligt troede på elektrificeringen af renovationsbranchen.









- Vi har været blandt foregangsfolkene. Allerede dengang var vi ude at sige til kommunerne, at vi gerne ville køre så meget elektrisk som muligt. Men det kræver selvfølgelig også, at kommunerne er villige til at betale den merpris, der følger med, og det har vi set, at rigtig mange gerne vil, fortæller han.









Skraldemandens foretrukne lastbil

Omkring 80 procent af Verdis' elektriske lastbiler er fra Mercedes-Benz, og især de elektriske renovationsbiler er favoritter blandt skraldemændene.









- Econic er en af skraldemandens foretrukne biler. De skal ind og ud af bilen rigtig mange gange i løbet af en arbejdsdag, og her er den simpelthen en af de bedste. Den er nem og hurtig at komme ind og ud af, fortæller Johnny Lind.









Med de elektriske udgaver er der kommet endnu en fordel til - mindre støj.









- Vi har skraldemænd, der fortæller, at de er mere friske i hovedet, når de kommer hjem fra arbejde, fordi de ikke har været udsat for den samme støj hele dagen. Der er endda nogle af deres kærester, der siger, at de er begyndt at høre bedre, fortæller Johnny Lind.









Samtidig fylder CO2-regnskabet meget hos Verdis, som indkøber certifikater for grøn strøm til driften af de elektriske lastbiler.

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