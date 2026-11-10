Lastbiler fra 3,5 til 12 tons skal også betale kilometerbaseret vejafgift

LOVFORSLAG:

Tirsdag 10. november 2026 kl: 12:03

Lovforslaget blev fremsat torsdag 5. november af skatte- og vækstministeren Jakob Engel-Schmidt (M).









Socialdemokraternes skatteordfører, Malte Larsen, pegede på, at det for Socialdemokratieter det vigtigt, at den grønne omstilling også gælder den tunge transport.









- Derfor følger vi op på aftalen om kilometerbaseret vejafgift fra 2023. Samtidig skal reglerne være praktiske og til at håndtere for branchen. Vi er særlig glade for, at forslaget understøtter elektrificeringen. Elektriske nulemissionskøretøjer over 3,5 tons og op til 4,25 tons undtages fra vejafgiften, fordi batterierne gør dem tungere. De skal ikke rammes af en højere afgift alene på grund af batteriets ekstra vægt.









Hos regeringspartiet SF pegede partiets skatteordfører, Vivi Nør Jacobsen, på, at det skal kunne betale sig at vælge grønt.









- Det skal det også, når vi ser på den tunge transport, hvor der er et stort behov for at nedbringe CO2-udledningen. Derfor var vi også med til at indgå aftalen om den kilometerbaserede vejafgift i 2023. For det giver god mening, at de lastbiler, der kører længst og forurener mest, også betaler mest, sagde hun og fremførte, at det gør en forskel for både klimaet og omgivelserne, hvilke lastbiler der kører på vejene.









- Med den kilometerbaserede vejafgift gør vi det mere attraktivt at vælge de grønnere lastbiler og transportere varerne effektivt, sagde hun.









Hun understregede videre, at regeringen med sit lovforlag undtager nulemissionskøretøjerne mellem 3,5 tons og 4,25 tons fra vejafgiften.









- Det vil jo være lidt bagvendt, hvis en afgift, der skal understøtte den grønne omstilling, endte med at ramme elektriske varebiler, alene fordi batteriet gør dem tungere, sagde hun.









her: Interesserede kan læse et referat af debatten, da Folketinget førstebehandlede forslaget,





Interesserede kan se Lovforslag L 40 - Lov om ændring af lov om vejafgift og registreringsafgiftsloven her:









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