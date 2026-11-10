Lovforslag vil åbne for sovepladser i mindre lastbiler
Tirsdag 10. november 2026 kl: 12:08Af: Jesper Christensen
Det lovforslag, der vil indføre kilometerbaseret og CO2-afhængig vejafgift for lastbiler mellem 3,5 og 12 tons, inderholder også et forslag, der vil åbne for, at visse køretøjer på 3,5 tons og derover vil kunne indrettes med soveplads uden afgiftsmæssige konsekvenser
Det vil giver bedre mulighed for at indrette køretøjerne, så de passer til reglerne om køre- og hviletid.
Lovforslaget blev fremsat torsdag 5. november af skatte- og vækstministeren Jakob Engel-Schmidt (M).
Interesserede kan se Lovforslag L 40 - Lov om ændring af lov om vejafgift og registreringsafgiftsloven her:
Interesserede kan læse et referat af debatten, da Folketinget førstebehandlede forslaget, her:
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