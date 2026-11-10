Lovforslag vil åbne for sovepladser i mindre lastbiler

Tirsdag 10. november 2026 kl: 12:08

Det vil giver bedre mulighed for at indrette køretøjerne, så de passer til reglerne om køre- og hviletid.









Lovforslaget blev fremsat torsdag 5. november af skatte- og vækstministeren Jakob Engel-Schmidt (M).







her: Interesserede kan se Lovforslag L 40 - Lov om ændring af lov om vejafgift og registreringsafgiftsloven









her: Interesserede kan læse et referat af debatten, da Folketinget førstebehandlede forslaget,

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